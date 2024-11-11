Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 361И Наушки — Иркутск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 361И Наушки — Иркутск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Наушки — Иркутск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Наушки
10:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Харанхой
10:41
10:42
10 км.
0 ч. 19 мин.
Хужир
10:58
10:59
20 км.
0 ч. 36 мин.
Джида
11:15
11:29
32 км.
0 ч. 53 мин.
Бутиха
11:43
11:44
43 км.
1 ч. 21 мин.
Селендума
11:58
11:59
54 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 5822км
12:08
12:09
59 км.
1 ч. 46 мин.
Темник
12:18
12:19
69 км.
1 ч. 56 мин.
Гусиное Озеро
12:32
12:33
80 км.
2 ч. 10 мин.
Муртой
12:46
12:47
88 км.
2 ч. 24 мин.
Бараты
12:59
13:07
95 км.
2 ч. 37 мин.
Загустай
13:23
13:39
106 км.
3 ч. 1 мин.
Сульфат
13:57
13:58
114 км.
3 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 5751км
14:06
14:07
120 км.
3 ч. 44 мин.
Тельман
14:15
14:16
126 км.
3 ч. 53 мин.
Убукун
14:29
14:30
137 км.
4 ч. 7 мин.
Оронгой
14:47
14:48
149 км.
4 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 5717км
14:55
14:56
151 км.
4 ч. 33 мин.
Ганзурино
15:08
15:09
160 км.
4 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 5703км
15:16
15:17
164 км.
4 ч. 54 мин.
Омулевка
15:24
15:25
170 км.
5 ч. 2 мин.
Шалуты
15:36
15:37
178 км.
5 ч. 14 мин.
Саянтуй
15:49
15:50
187 км.
5 ч. 27 мин.
Медведчиково
16:08
16:13
199 км.
5 ч. 46 мин.
Комушка
16:23
16:24
204 км.
6 ч. 1 мин.
Заудинский
16:37
16:38
208 км.
6 ч. 15 мин.
Улан-Удэ
16:53
17:38
214 км.
6 ч. 31 мин.
Татаурово
18:14
18:15
248 км.
7 ч. 52 мин.
Лесовозный
18:28
18:29
260 км.
8 ч. 6 мин.
Таловка
18:40
18:41
267 км.
8 ч. 18 мин.
Селенга
18:58
18:59
287 км.
8 ч. 36 мин.
Тимлюй
19:18
19:33
304 км.
8 ч. 56 мин.
Посольская
19:50
19:51
322 км.
9 ч. 28 мин.
Байкальский Прибой
20:02
20:03
332 км.
9 ч. 40 мин.
Култушная
20:10
20:11
338 км.
9 ч. 48 мин.
Мысовая
20:38
20:40
364 км.
10 ч. 16 мин.
Переемная
21:19
21:21
408 км.
10 ч. 57 мин.
Танхой
21:33
21:35
417 км.
11 ч. 11 мин.
Кедровая-Сибирская
21:48
21:50
430 км.
11 ч. 26 мин.
Выдрино
22:09
22:11
450 км.
11 ч. 47 мин.
Байкальск
22:40
22:42
479 км.
12 ч. 18 мин.
Байкальск
Пассажирский
22:51
22:52
485 км.
12 ч. 29 мин.
Слюдянка 1
23:28
00:05
517 км.
13 ч. 6 мин.
Гончарово
02:27
02:29
582 км.
16 ч. 5 мин.
Иркутск
Пассажирский
02:50
595 км.
16 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Наушки → Иркутск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде всю ночь не выключали свет. Нормально поспать как вы понимаете было невозможно. Когда хотя бы немного просыпался – тебя еще сильнее буди этот свет. Проводница не могла ничего сделать. Сказала поломка. Берите с собой маски для сна, иначе не сможете нормально выспаться.
Было очень хорошо ехать. Проводницы приветливые и общительные. По техническому состоянию ни к чему придраться нельзя, все работало. Ехал и получал удовольствие.
В купе были розетки - по 2 штуки под столом. Чисто. Я ехала в 22 вагоне. Проводница очень приветливая. Напрягало только отсутствие в вагоне кондиционера. Душновато.
Не знаю как вам а я больше в этой душегубке не поеду. Я понимаю что это самый дешевый поезд но вы людей перевозите, а не скот. Под потолком температура 35 и свежего воздуха вообще нет!!! Захохнуться можно. Если нет кондиционера так вентиляцию сделайте человеческую
Ехала на этом поезде 6 июля 2021. Что могу сказать? Очень неприятно было слышать запах мочи, который на жаре очень сильно давал о себе знать. И все потому что не было биотуалета. Не самая моя приятная поездка.