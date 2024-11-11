Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 376Ы Красноярск — Нерюнгри. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
04:12
2 д. 14 ч. 5 мин.
18:17
58
Маршрут следования поезда 376Ы Красноярск — Нерюнгри на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Нерюнгри с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
04:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уяр
06:29
06:31
96 км.
2 ч. 17 мин.
Заозерная
07:04
07:06
124 км.
2 ч. 52 мин.
Канск-Енисейский
08:11
08:15
191 км.
3 ч. 59 мин.
Иланская
08:43
09:00
214 км.
4 ч. 31 мин.
Ингашская
09:32
09:33
241 км.
5 ч. 20 мин.
Решоты
10:11
10:12
284 км.
5 ч. 59 мин.
Тайшет
11:15
11:19
338 км.
7 ч. 3 мин.
Чуна
13:39
13:41
441 км.
9 ч. 27 мин.
Вихоревка
15:51
16:51
536 км.
11 ч. 39 мин.
Анзеби
17:16
17:19
555 км.
13 ч. 4 мин.
Падунские Пороги
17:55
17:58
578 км.
13 ч. 43 мин.
Гидростроитель
18:17
18:19
589 км.
14 ч. 5 мин.
Кежемская
19:23
19:24
635 км.
15 ч. 11 мин.
Речушка
19:56
19:57
661 км.
15 ч. 44 мин.
Видим
20:25
20:26
681 км.
16 ч. 13 мин.
Коршуниха-Ангарская
21:57
22:10
746 км.
17 ч. 45 мин.
Ручей
23:50
23:51
811 км.
19 ч. 38 мин.
Янталь
00:03
00:04
820 км.
19 ч. 51 мин.
Лена
00:52
01:05
853 км.
20 ч. 40 мин.
Звездная
02:39
02:41
899 км.
22 ч. 27 мин.
Ния
03:24
03:25
926 км.
23 ч. 12 мин.
Небель
04:00
04:02
951 км.
23 ч. 48 мин.
Киренга
04:38
04:48
983 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Улькан
05:36
05:43
1019 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Кунерма
06:38
06:39
1062 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Северобайкальск
08:00
09:00
1119 км.
1 д. 3 ч. 48 мин.
Нижнеангарск
09:28
09:29
1144 км.
1 д. 5 ч. 16 мин.
Кичера
10:03
10:04
1177 км.
1 д. 5 ч. 51 мин.
Ангоя
10:51
10:52
1227 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Новый Уоян
11:49
12:02
1280 км.
1 д. 7 ч. 37 мин.
Кюхельбекерская
13:09
13:11
1347 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Окусикан
14:37
14:47
1393 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Таксимо
16:12
17:12
1474 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Куанда
18:41
18:51
1550 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
Новая Чара
21:21
22:21
1694 км.
1 д. 17 ч. 9 мин.
Икабья
22:55
23:00
1731 км.
1 д. 18 ч. 43 мин.
Хани
01:06
01:11
1803 км.
1 д. 20 ч. 54 мин.
Олекма
02:14
02:19
1851 км.
1 д. 22 ч. 2 мин.
Юктали
04:07
04:27
1923 км.
1 д. 23 ч. 55 мин.
Чильчи
06:19
06:24
2003 км.
2 д. 2 ч. 7 мин.
Лопча
07:20
07:22
2038 км.
2 д. 3 ч. 8 мин.
Ларба
08:14
08:19
2075 км.
2 д. 4 ч. 2 мин.
Хорогочи
09:15
09:17
2118 км.
2 д. 5 ч. 3 мин.
Кувыкта
10:03
10:08
2153 км.
2 д. 5 ч. 51 мин.
Тында
10:59
12:56
2186 км.
2 д. 6 ч. 47 мин.
Шахтаум
13:15
13:16
2195 км.
2 д. 9 ч. 3 мин.
Бестужево
13:38
13:39
2209 км.
2 д. 9 ч. 26 мин.
Гилюй
14:05
14:06
2225 км.
2 д. 9 ч. 53 мин.
Могот
14:37
14:38
2248 км.
2 д. 10 ч. 25 мин.
Рихард Зорге
15:06
15:13
2264 км.
2 д. 10 ч. 54 мин.
Якутский
15:36
15:37
2274 км.
2 д. 11 ч. 24 мин.
Нагорная Якутская
15:53
15:54
2281 км.
2 д. 11 ч. 41 мин.
Аям
16:23
16:24
2297 км.
2 д. 12 ч. 11 мин.
Золотинка
16:49
16:50
2310 км.
2 д. 12 ч. 37 мин.
Оборчо
17:41
17:42
2339 км.
2 д. 13 ч. 29 мин.
Беркакит
18:03
18:04
2354 км.
2 д. 13 ч. 51 мин.
Нерюнгри
18:17
2362 км.
2 д. 14 ч. 5 мин.
