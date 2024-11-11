Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 377И Братск (ст. Усть-Илимск) — Тайшет. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:35
16 ч. 59 мин.
10:34
28
Маршрут следования поезда 377И Братск (ст. Усть-Илимск) — Тайшет на карте со всеми остановками
Расписание поезда Братск (ст. Усть-Илимск) — Тайшет с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усть-Илимск
17:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Диабазовый
18:10
18:12
26 км.
0 ч. 35 мин.
Тубинская
18:40
18:42
44 км.
1 ч. 5 мин.
Тушама
19:04
19:09
55 км.
1 ч. 29 мин.
Рудногорск
19:53
20:07
94 км.
2 ч. 18 мин.
Игирма
20:38
20:52
112 км.
3 ч. 3 мин.
Баларихта
21:25
21:40
129 км.
3 ч. 50 мин.
Начальный
22:07
22:18
149 км.
4 ч. 32 мин.
Хребтовая
22:40
22:41
164 км.
5 ч. 5 мин.
Коршуниха-Ангарская
23:09
23:39
181 км.
5 ч. 34 мин.
Среднеилимская
23:59
00:01
195 км.
6 ч. 24 мин.
Видим
01:10
01:12
247 км.
7 ч. 35 мин.
Речушка
01:39
01:41
267 км.
8 ч. 4 мин.
Кежемская
02:16
02:18
293 км.
8 ч. 41 мин.
Зяба
02:51
02:53
321 км.
9 ч. 16 мин.
Гидростроитель
03:16
03:21
339 км.
9 ч. 41 мин.
Падунские Пороги
03:40
03:43
350 км.
10 ч. 5 мин.
Анзеби
04:23
04:28
373 км.
10 ч. 48 мин.
Вихоревка
04:59
05:29
392 км.
11 ч. 24 мин.
Турма
05:58
06:01
411 км.
12 ч. 23 мин.
Торея
06:43
06:45
439 км.
13 ч. 8 мин.
Таргиз
07:26
07:27
470 км.
13 ч. 51 мин.
Чуна
07:53
08:06
491 км.
14 ч. 18 мин.
Сосновые Родники
08:20
08:22
503 км.
14 ч. 45 мин.
Новочунка
08:35
08:36
514 км.
15 ч. 0 мин.
Парчум
08:55
08:56
530 км.
15 ч. 20 мин.
Невельская
09:30
09:31
560 км.
15 ч. 55 мин.
Тайшет
10:34
599 км.
16 ч. 59 мин.
