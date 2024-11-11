Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 382С Грозный — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 382С Грозный — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Грозный — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Грозный
16:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ханкала
16:36
17:06
6 км.
0 ч. 16 мин.
Аргун
17:22
17:24
15 км.
1 ч. 2 мин.
Джалка
17:42
17:44
24 км.
1 ч. 22 мин.
Гудермес
18:06
18:36
33 км.
1 ч. 46 мин.
Червленная-Узловая
19:03
19:05
48 км.
2 ч. 43 мин.
Червленная
19:20
19:22
57 км.
3 ч. 0 мин.
Терек
19:53
19:55
84 км.
3 ч. 33 мин.
Наурская
20:20
20:32
103 км.
4 ч. 0 мин.
Алпатово
20:46
20:48
112 км.
4 ч. 26 мин.
Ищерская
21:03
21:05
122 км.
4 ч. 43 мин.
Моздок
21:49
22:14
160 км.
5 ч. 29 мин.
Прохладная
23:08
23:38
207 км.
6 ч. 48 мин.
Аполлонская
00:12
00:14
246 км.
7 ч. 52 мин.
Георгиевск
00:36
00:38
272 км.
8 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
01:03
02:02
299 км.
8 ч. 43 мин.
Невинномысская
03:23
03:25
403 км.
11 ч. 3 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
04:23
04:28
480 км.
12 ч. 3 мин.
Кавказская
05:23
05:55
545 км.
13 ч. 3 мин.
Тихорецкая
06:50
06:55
603 км.
14 ч. 30 мин.
Кущевка
08:30
08:34
690 км.
16 ч. 10 мин.
Ростов
Главный
09:53
10:39
764 км.
17 ч. 33 мин.
Новочеркасск
11:33
11:35
802 км.
19 ч. 13 мин.
Шахтная
13:02
13:04
838 км.
20 ч. 42 мин.
Сулин
13:30
13:32
856 км.
21 ч. 10 мин.
Зверево
13:54
13:56
871 км.
21 ч. 34 мин.
Лихая
14:35
14:56
887 км.
22 ч. 15 мин.
Каменская
15:23
15:35
906 км.
23 ч. 3 мин.
Миллерово
16:28
16:40
972 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Зайцевка
18:00
18:02
1059 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Россошь
19:08
19:38
1124 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:20
21:50
1212 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Воронеж 1
23:47
00:37
1292 км.
1 д. 7 ч. 27 мин.
Усмань
01:32
01:34
1347 км.
1 д. 9 ч. 12 мин.
Грязи
Воронежские
02:10
02:40
1396 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Мичуринск
Воронежский
03:30
03:33
1452 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Рязань 2
06:06
06:32
1650 км.
1 д. 13 ч. 46 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
10:00
1831 км.
1 д. 17 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Грозный → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд очень чистый. Не ожидала такого. Проводник внимательный мужчина. Делал все четко и вовремя, как швейцарские часы.
Ехал в 10 вагоне. Проводница очень понравилась. Общительная и доброжелательная. Заранее предупреждала людей перед их остановками. В вагоне несколько раз подметала и протирала тряпочкой окна.
Если не придираться – то вполне нормальный поезд. Что мне не понравилось? Что в туалетах было грязно и за то время как мы ехали – я ни разу не видела, чтобы их мыли.
Безобразие а не железные дороги!!! Я покупала билет с кондиционером. Думала что буду ехать нормально как человек и все у меня будет ок. Но оказалось что НЕТ. Потому что в нашем вагоне никакого кондиционера не было! И всю дорогу была жара и духота. А окна без форточек – не открыть ничего и не проветрить! Идиоты.
Ехал в 10 вагоне и кайфовал. Билет покупал онлайн. Зашел в вагон. А там чистота и порядок. Постель белоснежная. Все на высшем уровне! Супер!