Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 398Г Киров — Казань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 398Г Киров — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Киров — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Киров
Пассажирский
00:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Просница
00:48
00:50
37 км.
0 ч. 47 мин.
Зуевка
01:52
01:54
89 км.
1 ч. 51 мин.
Фаленки
02:23
02:25
116 км.
2 ч. 22 мин.
Яр
02:51
02:56
148 км.
2 ч. 50 мин.
Глазов
03:26
03:40
183 км.
3 ч. 25 мин.
Балезино
04:08
04:38
209 км.
4 ч. 7 мин.
Игра
06:13
06:18
255 км.
6 ч. 12 мин.
Ижевск
08:12
09:09
339 км.
8 ч. 11 мин.
Агрыз
09:53
10:08
371 км.
9 ч. 52 мин.
Можга
11:06
11:16
421 км.
11 ч. 5 мин.
Люга
11:32
11:47
436 км.
11 ч. 31 мин.
Кизнер
12:16
12:45
467 км.
12 ч. 15 мин.
Вятские Поляны
13:18
13:28
497 км.
13 ч. 17 мин.
Кукмор
13:40
13:42
505 км.
13 ч. 39 мин.
Шемордан
14:14
14:16
537 км.
14 ч. 13 мин.
Арск
14:51
14:55
570 км.
14 ч. 50 мин.
Казань
Пассажирская
15:55
628 км.
15 ч. 54 мин.
