Маршрут следования поезда 416Н Барнаул — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
12:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Алтайская
12:35
12:40
12 км.
0 ч. 20 мин.
Усть-Тальменская
13:39
13:44
65 км.
1 ч. 24 мин.
Черепаново
14:22
15:07
111 км.
2 ч. 7 мин.
Искитим
16:27
16:36
157 км.
4 ч. 12 мин.
Бердск
16:57
17:01
174 км.
4 ч. 42 мин.
Новосибирск
Главный
17:59
207 км.
5 ч. 44 мин.
