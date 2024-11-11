Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 416Ы Красноярск — Карабула. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:25
13 ч. 48 мин.
01:13
35
Маршрут следования поезда 416Ы Красноярск — Карабула на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Карабула с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
11:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Енисей
11:36
11:37
3 км.
0 ч. 11 мин.
Злобино
11:48
11:50
10 км.
0 ч. 23 мин.
Камарчага
13:05
13:07
59 км.
1 ч. 40 мин.
Уяр
13:57
13:59
99 км.
2 ч. 32 мин.
Громадская
14:15
14:20
110 км.
2 ч. 50 мин.
Заозерная
14:44
14:48
129 км.
3 ч. 19 мин.
Камала
15:06
15:08
146 км.
3 ч. 41 мин.
Солянка
15:27
15:29
160 км.
4 ч. 2 мин.
Филимоново
16:01
16:03
186 км.
4 ч. 36 мин.
Канск-Енисейский
16:18
16:35
201 км.
4 ч. 53 мин.
Иланская
17:08
17:25
224 км.
5 ч. 43 мин.
Стайный
17:44
17:45
236 км.
6 ч. 19 мин.
Сулемка
17:55
17:56
243 км.
6 ч. 30 мин.
Ингашская
18:04
18:14
250 км.
6 ч. 39 мин.
Тинская
18:35
18:36
275 км.
7 ч. 10 мин.
Решоты
18:53
19:23
293 км.
7 ч. 28 мин.
Канифольная
19:41
19:42
307 км.
8 ч. 16 мин.
Табагашет
19:56
19:57
319 км.
8 ч. 31 мин.
Южная Тунгуска
20:11
20:12
333 км.
8 ч. 46 мин.
Поканаевка
20:24
20:28
342 км.
8 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 58км
20:36
20:37
345 км.
9 ч. 11 мин.
Тиличет
20:48
20:49
359 км.
9 ч. 23 мин.
Плашечная
20:59
21:00
369 км.
9 ч. 34 мин.
Черманчет
21:14
21:18
380 км.
9 ч. 49 мин.
Шелаево
21:26
21:27
386 км.
10 ч. 1 мин.
Новобирюсинская
21:34
21:51
388 км.
10 ч. 9 мин.
Гаревой
22:21
22:22
413 км.
10 ч. 56 мин.
Тамтачет
22:38
22:43
422 км.
11 ч. 13 мин.
Чунояр
23:10
23:27
446 км.
11 ч. 45 мин.
Каменная Речка
23:59
00:01
468 км.
12 ч. 34 мин.
Новохайская
00:17
00:19
481 км.
12 ч. 52 мин.
Кучеткан
00:32
00:33
492 км.
13 ч. 7 мин.
Карабула
01:05
01:06
511 км.
13 ч. 40 мин.
Карабула
01:13
516 км.
13 ч. 48 мин.
