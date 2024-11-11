Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 427И Кулунда — Новосибирск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:33
17 ч. 0 мин.
01:33
33
Маршрут следования поезда 427И Кулунда — Новосибирск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кулунда — Новосибирск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кулунда
08:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Табуны
08:59
09:01
24 км.
0 ч. 26 мин.
Славгород
09:27
09:35
49 км.
0 ч. 54 мин.
Красный Дол
09:56
09:57
67 км.
1 ч. 23 мин.
Бурла
10:21
10:23
92 км.
1 ч. 48 мин.
Чуманский
10:42
10:43
116 км.
2 ч. 9 мин.
Карасук 1
11:05
11:50
140 км.
2 ч. 32 мин.
Осолодино
12:04
12:06
147 км.
3 ч. 31 мин.
Савкино
12:22
12:23
161 км.
3 ч. 49 мин.
Баган
12:44
12:49
187 км.
4 ч. 11 мин.
Купино
13:18
13:36
225 км.
4 ч. 45 мин.
Шипицыно
14:04
14:07
258 км.
5 ч. 31 мин.
Чистоозерная
14:31
14:49
284 км.
5 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 56км
15:05
15:06
299 км.
6 ч. 32 мин.
Табулга
15:20
15:50
309 км.
6 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 22км
16:15
16:16
330 км.
7 ч. 42 мин.
Татарская
16:40
17:36
350 км.
8 ч. 7 мин.
Кабаклы
17:56
17:58
374 км.
9 ч. 23 мин.
Чаны
18:18
18:23
401 км.
9 ч. 45 мин.
Озеро-Карачинское
18:35
18:40
413 км.
10 ч. 2 мин.
Тебисская
19:03
19:05
446 км.
10 ч. 30 мин.
Кирзинское
19:28
19:30
476 км.
10 ч. 55 мин.
Барабинск
20:03
20:33
500 км.
11 ч. 30 мин.
Труновское
20:55
20:57
525 км.
12 ч. 22 мин.
Кожурла
21:16
21:18
542 км.
12 ч. 43 мин.
Убинская
21:51
22:21
582 км.
13 ч. 18 мин.
Каргат
22:48
22:53
623 км.
14 ч. 15 мин.
Кокошино
23:16
23:18
645 км.
14 ч. 43 мин.
Чулымская
23:35
23:40
667 км.
15 ч. 2 мин.
Коченево
00:40
00:42
746 км.
16 ч. 7 мин.
Обь
01:05
01:07
779 км.
16 ч. 32 мин.
Новосибирск-Западный
01:17
01:19
787 км.
16 ч. 44 мин.
Новосибирск
Главный
01:33
792 км.
17 ч. 0 мин.
