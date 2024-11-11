15:20
14 ч. 31 мин.
05:51
17
Маршрут следования поезда 479Н Новокузнецк — Славгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Славгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
16:07
16:15
30 км.
0 ч. 47 мин.
Киселевск
16:38
16:41
43 км.
1 ч. 18 мин.
Трудармейская
17:06
17:09
63 км.
1 ч. 46 мин.
Артышта 2
17:24
17:50
72 км.
2 ч. 4 мин.
Заринская
19:40
19:45
169 км.
4 ч. 20 мин.
Алтайская
21:00
21:03
244 км.
5 ч. 40 мин.
Барнаул
21:25
23:02
256 км.
6 ч. 5 мин.
Ребриха
00:41
00:47
360 км.
9 ч. 21 мин.
Корчино
01:39
01:42
406 км.
10 ч. 19 мин.
Овечкино
02:03
02:06
430 км.
10 ч. 43 мин.
Гилевка
02:31
02:34
459 км.
11 ч. 11 мин.
Леньки
02:56
02:59
483 км.
11 ч. 36 мин.
Новоблаговещенка
03:34
03:37
522 км.
12 ч. 14 мин.
Кулунда
04:52
04:57
593 км.
13 ч. 32 мин.
Табуны
05:23
05:27
617 км.
14 ч. 3 мин.
Славгород
05:51
642 км.
14 ч. 31 мин.
