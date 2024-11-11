Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 485Ж Саратов — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 485Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
20:36
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
21:25
21:27
31 км.
0 ч. 49 мин.
Аткарск
22:12
22:14
77 км.
1 ч. 36 мин.
Ртищево 1
23:52
00:30
170 км.
3 ч. 16 мин.
Вертуновская
01:03
01:05
194 км.
4 ч. 27 мин.
Тамала
01:35
01:37
217 км.
4 ч. 59 мин.
Умет
01:56
01:58
236 км.
5 ч. 20 мин.
Кирсанов
02:16
02:18
254 км.
5 ч. 40 мин.
Платоновка
03:07
03:09
306 км.
6 ч. 31 мин.
Тамбов 1
03:50
04:01
341 км.
7 ч. 14 мин.
Мичуринск
Уральский
05:27
06:20
406 км.
8 ч. 51 мин.
Богоявленск
07:07
07:22
447 км.
10 ч. 31 мин.
Раненбург
07:44
07:46
469 км.
11 ч. 8 мин.
Троекурово
08:10
08:12
493 км.
11 ч. 34 мин.
Милославское
08:55
08:57
518 км.
12 ч. 19 мин.
Узуново
10:59
11:34
638 км.
14 ч. 23 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:28
783 км.
17 ч. 52 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Здравствуйте! Приветливая проводница. Все показала и рассказала сразу на входе в вагон. Еще пару раз обращалась к ней по дороге – всегда приветливо без надменности отвечала.
Хороший поезд. Ночью очень хорошо выспался. Спасибо никто не храпел и машинист ехал очень плавно.
Из неудобств могу отметить только то что нельзя было курить. В остальном хороший поезд который даже стоит своих денег. Проводницы профи.
У нас под вагоном шумели тормоза. Когда машинист тормозил – каждый раз стоял сильный свист. На станциях несколько раз подходили и стучали по колесам но толку никакого. В итоге бессонная ночь.
В вагоне из крана лилась ржавая грязная вода. Я даже не заметила когда себе в лапшу быстрого приготовления наливала. А потом когда ребенку в кружку белую налила – сразу заметила. А проводница промолчала и ничего не сказала про это.