Поезд 507Г Ижевск — Новороссийск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:24

Ижевск

2 д. 5 ч. 1 мин.

11:25

Новороссийск

42

Маршрут следования поезда 507Г Ижевск — Новороссийск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Ижевск — Новороссийск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Ижевск

06:24

0 км.

0 ч. 0 мин.

Агрыз

07:08

4 мин.

07:12

32 км.

0 ч. 44 мин.

Можга

08:07

2 мин.

08:09

82 км.

1 ч. 43 мин.

Кизнер

08:54

2 мин.

08:56

128 км.

2 ч. 30 мин.

Вятские Поляны

09:36

2 мин.

09:38

158 км.

3 ч. 12 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

11:49

11 мин.

12:00

286 км.

5 ч. 25 мин.

Зеленый Дол

13:45

2 мин.

13:47

318 км.

7 ч. 21 мин.

Буа

16:04

5 мин.

16:09

417 км.

9 ч. 40 мин.

Ульяновск
Центральный

17:46

38 мин.

18:24

494 км.

11 ч. 22 мин.

Майна

19:29

2 мин.

19:31

542 км.

13 ч. 5 мин.

Инза

21:28

28 мин.

21:56

629 км.

15 ч. 4 мин.

Рузаевка

23:43

30 мин.

00:13

723 км.

17 ч. 19 мин.

Пенза 1

03:59

50 мин.

04:49

817 км.

21 ч. 35 мин.

Сердобск

06:50

2 мин.

06:52

916 км.

1 д. 0 ч. 26 мин.

Ртищево 1

07:50

10 мин.

08:00

951 км.

1 д. 1 ч. 26 мин.

Аркадак

08:47

2 мин.

08:49

991 км.

1 д. 2 ч. 23 мин.

Балашов
Пассажирский

09:37

23 мин.

10:00

1041 км.

1 д. 3 ч. 13 мин.

Поворино

11:46

15 мин.

12:01

1113 км.

1 д. 5 ч. 22 мин.

Новохоперск

12:54

2 мин.

12:56

1162 км.

1 д. 6 ч. 30 мин.

Таловая

13:59

2 мин.

14:01

1220 км.

1 д. 7 ч. 35 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

15:54

16 мин.

16:10

1306 км.

1 д. 9 ч. 30 мин.

Евдаково

16:47

2 мин.

16:49

1336 км.

1 д. 10 ч. 23 мин.

Подгорное

18:13

2 мин.

18:15

1373 км.

1 д. 11 ч. 49 мин.

Россошь

18:43

15 мин.

18:58

1397 км.

1 д. 12 ч. 19 мин.

Митрофановка

19:30

2 мин.

19:32

1421 км.

1 д. 13 ч. 6 мин.

Зайцевка

20:13

2 мин.

20:15

1463 км.

1 д. 13 ч. 49 мин.

Кутейниково

20:55

2 мин.

20:57

1500 км.

1 д. 14 ч. 31 мин.

Миллерово

21:54

2 мин.

21:56

1555 км.

1 д. 15 ч. 30 мин.

Каменская

22:50

3 мин.

22:53

1621 км.

1 д. 16 ч. 26 мин.

Лихая

23:16

47 мин.

00:03

1640 км.

1 д. 16 ч. 52 мин.

Зверево

00:35

2 мин.

00:37

1656 км.

1 д. 18 ч. 11 мин.

Сулин

01:00

2 мин.

01:02

1671 км.

1 д. 18 ч. 36 мин.

Шахтная

01:34

2 мин.

01:36

1689 км.

1 д. 19 ч. 10 мин.

Новочеркасск

02:21

2 мин.

02:23

1725 км.

1 д. 19 ч. 57 мин.

Ростов
Главный

03:16

17 мин.

03:33

1763 км.

1 д. 20 ч. 52 мин.

Староминская-Тимашевск

05:05

3 мин.

05:08

1854 км.

1 д. 22 ч. 41 мин.

Каневская

05:49

2 мин.

05:51

1901 км.

1 д. 23 ч. 25 мин.

Брюховецкая

06:19

2 мин.

06:21

1933 км.

1 д. 23 ч. 55 мин.

Тимашевская

06:46

16 мин.

07:02

1952 км.

2 д. 0 ч. 22 мин.

Крымская

10:00

5 мин.

10:05

2060 км.

2 д. 3 ч. 36 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

10:40

15 мин.

10:55

2088 км.

2 д. 4 ч. 16 мин.

Новороссийск

11:25

2102 км.

2 д. 5 ч. 1 мин.

Погода на станциях Ижевск и Новороссийск

Информация о поезде 507Г

Планируете поездку по маршруту Ижевск — Новороссийск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 507Г. Этот поезд отправляется со станции Ижевск в 06:24 и прибывает на конечную станцию Новороссийск в 11:25. Вся дорога занимает 2 д. 5 ч. 1 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 33 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5438 руб.
  • стоимость купейного места – 8629 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 507Г Ижевск - Новороссийск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Пенза 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5438 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Роман

    Впервые ехал на поезде с таким маленьким туалетом, не развернуться реально. Наклоняешься к умывальнику чтобы умыться и бьешься задом о стенку. В вагоне кондиционер еле работал. Считай его и не было особо.

    Ответить
  2. Ирина Михайловна Вериго

    Поезд хоть и оборудован биотуалетом но требует ремонта. Полки скрипят на каждой кочке. Невозможно нормально лечь и отдохнуть. Кто-то ворочается и на весь вагон скрипы

    Ответить
  3. Макс Верещагин

    Повезло попасть в новый вагон. Все было чистенько и красиво. Что ни говори, а новое всегда новое. Проводница Ирина была очень приветлива.

    Ответить
  4. Валентина Витальевна

    Проводницы – вежливые. В туалете –чистота. В вагоне – не душно. Можно купить вкусняшки к чаю. Постельное белье более-менее нормальное. Что еще нужно для полного счастья?

    Ответить
  5. Григорий Андреевич

    В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
