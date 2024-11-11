06:24
2 д. 5 ч. 1 мин.
11:25
42
Маршрут следования поезда 507Г Ижевск — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
06:24
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
07:08
07:12
32 км.
0 ч. 44 мин.
Можга
08:07
08:09
82 км.
1 ч. 43 мин.
Кизнер
08:54
08:56
128 км.
2 ч. 30 мин.
Вятские Поляны
09:36
09:38
158 км.
3 ч. 12 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
11:49
12:00
286 км.
5 ч. 25 мин.
Зеленый Дол
13:45
13:47
318 км.
7 ч. 21 мин.
Буа
16:04
16:09
417 км.
9 ч. 40 мин.
Ульяновск
Центральный
17:46
18:24
494 км.
11 ч. 22 мин.
Майна
19:29
19:31
542 км.
13 ч. 5 мин.
Инза
21:28
21:56
629 км.
15 ч. 4 мин.
Рузаевка
23:43
00:13
723 км.
17 ч. 19 мин.
Пенза 1
03:59
04:49
817 км.
21 ч. 35 мин.
Сердобск
06:50
06:52
916 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Ртищево 1
07:50
08:00
951 км.
1 д. 1 ч. 26 мин.
Аркадак
08:47
08:49
991 км.
1 д. 2 ч. 23 мин.
Балашов
Пассажирский
09:37
10:00
1041 км.
1 д. 3 ч. 13 мин.
Поворино
11:46
12:01
1113 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Новохоперск
12:54
12:56
1162 км.
1 д. 6 ч. 30 мин.
Таловая
13:59
14:01
1220 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:54
16:10
1306 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Евдаково
16:47
16:49
1336 км.
1 д. 10 ч. 23 мин.
Подгорное
18:13
18:15
1373 км.
1 д. 11 ч. 49 мин.
Россошь
18:43
18:58
1397 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Митрофановка
19:30
19:32
1421 км.
1 д. 13 ч. 6 мин.
Зайцевка
20:13
20:15
1463 км.
1 д. 13 ч. 49 мин.
Кутейниково
20:55
20:57
1500 км.
1 д. 14 ч. 31 мин.
Миллерово
21:54
21:56
1555 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Каменская
22:50
22:53
1621 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Лихая
23:16
00:03
1640 км.
1 д. 16 ч. 52 мин.
Зверево
00:35
00:37
1656 км.
1 д. 18 ч. 11 мин.
Сулин
01:00
01:02
1671 км.
1 д. 18 ч. 36 мин.
Шахтная
01:34
01:36
1689 км.
1 д. 19 ч. 10 мин.
Новочеркасск
02:21
02:23
1725 км.
1 д. 19 ч. 57 мин.
Ростов
Главный
03:16
03:33
1763 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Староминская-Тимашевск
05:05
05:08
1854 км.
1 д. 22 ч. 41 мин.
Каневская
05:49
05:51
1901 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Брюховецкая
06:19
06:21
1933 км.
1 д. 23 ч. 55 мин.
Тимашевская
06:46
07:02
1952 км.
2 д. 0 ч. 22 мин.
Крымская
10:00
10:05
2060 км.
2 д. 3 ч. 36 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
10:40
10:55
2088 км.
2 д. 4 ч. 16 мин.
Новороссийск
11:25
2102 км.
2 д. 5 ч. 1 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Впервые ехал на поезде с таким маленьким туалетом, не развернуться реально. Наклоняешься к умывальнику чтобы умыться и бьешься задом о стенку. В вагоне кондиционер еле работал. Считай его и не было особо.
Поезд хоть и оборудован биотуалетом но требует ремонта. Полки скрипят на каждой кочке. Невозможно нормально лечь и отдохнуть. Кто-то ворочается и на весь вагон скрипы
Повезло попасть в новый вагон. Все было чистенько и красиво. Что ни говори, а новое всегда новое. Проводница Ирина была очень приветлива.
Проводницы – вежливые. В туалете –чистота. В вагоне – не душно. Можно купить вкусняшки к чаю. Постельное белье более-менее нормальное. Что еще нужно для полного счастья?
В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.