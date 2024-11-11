Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 510С Новороссийск — Казань.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
00:25
1 д. 17 ч. 58 мин.
18:23
31
Маршрут следования поезда 510С Новороссийск — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
00:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
00:52
00:59
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
01:30
01:35
42 км.
1 ч. 5 мин.
Абинская
01:53
01:55
53 км.
1 ч. 28 мин.
Краснодар 1
04:09
04:20
121 км.
3 ч. 44 мин.
Динская
05:32
05:39
148 км.
5 ч. 7 мин.
Кореновск
06:27
06:32
182 км.
6 ч. 2 мин.
Выселки
07:06
07:11
201 км.
6 ч. 41 мин.
Тихорецкая
08:25
08:43
248 км.
8 ч. 0 мин.
Ровное
09:31
09:34
284 км.
9 ч. 6 мин.
Ея
09:47
09:50
292 км.
9 ч. 22 мин.
Белоглинская
10:12
10:15
310 км.
9 ч. 47 мин.
Песчанокопская
10:36
10:39
330 км.
10 ч. 11 мин.
Сальск
11:35
11:53
379 км.
11 ч. 10 мин.
Пролетарская
12:25
12:28
406 км.
12 ч. 0 мин.
Двойная
13:09
13:12
438 км.
12 ч. 44 мин.
Зимовники
14:07
14:10
482 км.
13 ч. 42 мин.
Ремонтная
14:45
14:48
518 км.
14 ч. 20 мин.
Котельниково
15:30
15:37
555 км.
15 ч. 5 мин.
Жутово
16:27
16:29
608 км.
16 ч. 2 мин.
Сарепта
18:18
18:20
696 км.
17 ч. 53 мин.
Волгоград 1
18:54
19:36
717 км.
18 ч. 29 мин.
Петров Вал
23:02
23:04
883 км.
22 ч. 37 мин.
Саратов 1
Пассажирский
02:55
03:23
1048 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Сенная
05:37
05:39
1143 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Возрождение
07:06
07:08
1244 км.
1 д. 6 ч. 41 мин.
Сызрань Город
08:21
08:28
1296 км.
1 д. 7 ч. 56 мин.
Ульяновск
Центральный
12:34
13:14
1421 км.
1 д. 12 ч. 9 мин.
Буа
14:46
15:00
1498 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Зеленый Дол
17:19
17:21
1597 км.
1 д. 16 ч. 54 мин.
Казань
Пассажирская
18:23
1631 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новороссийск → Казань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Офигеть можно с ваших поездов, чуть доехал. Вагон 1986 года постройки!!! Табличка висела. Ни одного окна невозможно открыть, внутри настоящая баня, кондиционер не работает. Так можно инфаркт схватить с вашими поездками.
Мы ехали в 15 вагоне. Неудобство доставило только наличие всего 2 розеток на весь вагон. Приходилось стоять в очереди, чтобы можно было зарядить свой телефон. В туалете было грязновато. Но что плюс- всегда вовремя выносили мусорку и туалетная бумага всегда была на месте.
Я думал что в поезде будет какой-нибудь вагон ресторан или хотя бы буфет, где есть более-менее нормальная еда. Но этого не было и приходилось питаться банальными бутербродами и чипсами всю дорогу.
Плохая вентиляция + неработающий кондей + невозможность открыть окна + Жара за бортом 30 градусов и мы чуть не сварились нахрен
Удивил проводник, который работал просто как часы. Идеально все делал. Быстро, вежливо и очень аккуратно.