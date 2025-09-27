Маршрут следования и продажа билетов
00:40
9 ч. 27 мин.
10:07
9
Маршрут следования поезда 510У Екатеринбург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
00:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
02:04
02:06
93 км.
1 ч. 24 мин.
Катайск
02:49
02:51
137 км.
2 ч. 9 мин.
Далматово
03:09
03:10
158 км.
2 ч. 29 мин.
Шадринск
03:45
03:50
203 км.
3 ч. 5 мин.
Каргаполье
04:28
04:29
248 км.
3 ч. 48 мин.
Кособродск
05:07
05:09
292 км.
4 ч. 27 мин.
Курган
05:55
06:35
331 км.
5 ч. 15 мин.
Челябинск-Главный
10:07
580 км.
9 ч. 27 мин.
