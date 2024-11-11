Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 519У Орск — Анапа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орск — Анапа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орск
21:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Никель
21:33
21:35
5 км.
0 ч. 13 мин.
Медногорск
23:00
23:02
75 км.
1 ч. 40 мин.
Кувандык
23:31
23:33
93 км.
2 ч. 11 мин.
Саракташ
00:48
00:50
169 км.
3 ч. 28 мин.
Оренбург
02:13
02:58
257 км.
4 ч. 53 мин.
Переволоцкая
04:21
04:23
319 км.
7 ч. 1 мин.
Новосергиевская
04:57
04:59
362 км.
7 ч. 37 мин.
Сорочинская
05:40
05:42
413 км.
8 ч. 20 мин.
Тоцкая
06:07
06:11
437 км.
8 ч. 47 мин.
Бузулук
06:55
07:16
483 км.
9 ч. 35 мин.
Колтубанка
07:44
07:46
507 км.
10 ч. 24 мин.
Неприк
08:12
08:14
530 км.
10 ч. 52 мин.
Богатое
08:45
08:47
556 км.
11 ч. 25 мин.
Кинель
09:34
10:11
605 км.
12 ч. 14 мин.
Жигулевское Море
12:05
12:25
683 км.
14 ч. 45 мин.
Сызрань Город
16:04
16:11
761 км.
18 ч. 44 мин.
Возрождение
17:35
17:38
813 км.
20 ч. 15 мин.
Сенная
19:10
19:15
914 км.
21 ч. 50 мин.
Саратов 1
Пассажирский
22:16
22:53
1009 км.
1 д. 0 ч. 56 мин.
Петров Вал
03:29
03:31
1174 км.
1 д. 6 ч. 9 мин.
Волгоград 1
06:44
07:38
1340 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Суровикино
10:20
10:23
1463 км.
1 д. 13 ч. 0 мин.
Обливская
10:50
10:53
1489 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Чернышков
11:24
11:26
1513 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Морозовская
12:00
12:38
1542 км.
1 д. 14 ч. 40 мин.
Тацинская
13:43
13:45
1586 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Белая Калитва
14:58
15:00
1622 км.
1 д. 17 ч. 38 мин.
Лихая
16:13
17:06
1666 км.
1 д. 18 ч. 53 мин.
Ростов
Главный
20:54
21:12
1776 км.
1 д. 23 ч. 34 мин.
Староминская-Тимашевск
22:42
22:44
1867 км.
2 д. 1 ч. 22 мин.
Тимашевская
00:11
00:13
1964 км.
2 д. 2 ч. 51 мин.
Протока
01:35
01:37
2040 км.
2 д. 4 ч. 15 мин.
Варениковская
02:46
02:48
2079 км.
2 д. 5 ч. 26 мин.
Анапа
03:50
2111 км.
2 д. 6 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка не понравилась. Вагон был очень грязным, не работал кипятильник вообще, нельзя было банально чая попить, освещение вообще никакое. Ни книгу почитать ничего. Неужели нельзя современные лампочки вкрутить!?
В вагоне было очень жарко и душно. Не работал кондиционер. Сын 7 лет получил тепловой удар, пришлось вызывать скорую.
Всем привет! Поездочка так себе. Единственное что было нормальным в этом поезде – это отношение проводников! В остальном вообще полная вакханалия
В купе не было кондиционера вообще, можно сума сойти от жары! Телефон зарядить тоже невозможно потому что на весь вагон только 2 розетки. Телефон в них почему-то заряжается с нуля за 6 часов показывало!!! Еле был ток.
Ощущение что попал в год этак 1945. Вагоны старые, не ремонтировались со времен Ленина. Невозможно зайти в туалет. Грязно и воняет.