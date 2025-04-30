11:32
1 д. 1 ч. 35 мин.
13:07
Маршрут следования поезда 527С Ростов-на-Дону — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
11:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лихая
15:54
16:14
110 км.
4 ч. 22 мин.
Россошь
21:46
22:16
339 км.
10 ч. 14 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:55
00:10
427 км.
12 ч. 23 мин.
Воронеж 1
02:25
03:05
507 км.
14 ч. 53 мин.
Рязань 2
09:22
09:51
836 км.
21 ч. 50 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
13:07
1017 км.
1 д. 1 ч. 35 мин.
