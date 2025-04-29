Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 533Ж Саратов — Москва.
Маршрут следования поезда 533Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
09:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аткарск
10:58
11:07
77 км.
1 ч. 41 мин.
Ртищево 1
13:22
13:52
170 км.
4 ч. 5 мин.
Тамала
14:50
14:52
218 км.
5 ч. 33 мин.
Умет
15:13
15:15
237 км.
5 ч. 56 мин.
Кирсанов
15:34
15:37
255 км.
6 ч. 17 мин.
Тамбов 1
17:02
17:18
343 км.
7 ч. 45 мин.
Никифоровка
18:17
18:19
390 км.
9 ч. 0 мин.
Мичуринск
Уральский
18:44
19:15
409 км.
9 ч. 27 мин.
Богоявленск
19:51
19:53
450 км.
10 ч. 34 мин.
Раненбург
20:13
20:46
472 км.
10 ч. 56 мин.
Милославское
21:48
21:50
521 км.
12 ч. 31 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:35
787 км.
20 ч. 18 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Саратов → Москва Распечатать расписание поезда