Маршрут следования и продажа билетов
06:25
2 д. 8 ч. 25 мин.
14:50

Маршрут следования поезда 541Ж Астрахань — Нижний Новгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Нижний Новгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
06:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
07:20
07:22
48 км.
0 ч. 55 мин.
Ашулук
08:32
08:34
121 км.
2 ч. 7 мин.
Харабалинская
08:52
08:54
135 км.
2 ч. 27 мин.
Верхний Баскунчак
10:29
11:20
234 км.
4 ч. 4 мин.
Эльтон
13:10
13:12
334 км.
6 ч. 45 мин.
Палласовка
15:01
15:03
436 км.
8 ч. 36 мин.
Гмелинская
15:41
15:43
472 км.
9 ч. 16 мин.
Красный Кут
17:17
17:19
536 км.
10 ч. 52 мин.
Урбах
17:58
18:07
567 км.
11 ч. 33 мин.
Саратов 1
Пассажирский
19:54
20:53
643 км.
13 ч. 29 мин.
Татищево
21:41
21:43
674 км.
15 ч. 16 мин.
Аткарск
22:28
22:30
720 км.
16 ч. 3 мин.
Екатериновка
23:23
23:25
769 км.
16 ч. 58 мин.
Салтыковка
23:45
23:47
788 км.
17 ч. 20 мин.
Ртищево 1
00:27
01:07
813 км.
18 ч. 2 мин.
Сердобск
00:55
01:00
848 км.
1 д. 18 ч. 30 мин.
Колышлей
01:40
01:43
882 км.
1 д. 19 ч. 15 мин.
Пенза 1
03:05
03:48
946 км.
1 д. 20 ч. 40 мин.
Саранск
06:55
07:15
1056 км.
2 д. 0 ч. 30 мин.
Красный Узел
07:55
08:30
1082 км.
2 д. 1 ч. 30 мин.
Ужовка
09:50
09:58
1132 км.
2 д. 3 ч. 25 мин.
Лукоянов
10:57
11:05
1171 км.
2 д. 4 ч. 32 мин.
Шатки
11:31
11:39
1199 км.
2 д. 5 ч. 6 мин.
Арзамас 1
12:20
12:50
1230 км.
2 д. 5 ч. 55 мин.
Суроватиха
13:32
13:38
1269 км.
2 д. 7 ч. 7 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
14:50
1331 км.
2 д. 8 ч. 25 мин.
