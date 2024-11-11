Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 544В Балашов — Москва
Маршрут следования поезда 544В Балашов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
19:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
19:42
19:44
2 км.
0 ч. 12 мин.
Пады
20:08
20:10
24 км.
0 ч. 38 мин.
Летяжевка
20:29
20:31
44 км.
0 ч. 59 мин.
Аркадак
20:46
20:48
55 км.
1 ч. 16 мин.
Кистендей
21:11
21:13
76 км.
1 ч. 41 мин.
Ртищево 1
21:45
22:25
95 км.
2 ч. 15 мин.
Вертуновская
22:51
22:53
119 км.
3 ч. 21 мин.
Тамала
23:21
23:23
142 км.
3 ч. 51 мин.
Умет
23:42
23:44
161 км.
4 ч. 12 мин.
Кирсанов
00:02
00:05
179 км.
4 ч. 32 мин.
Платоновка
00:51
00:53
231 км.
5 ч. 21 мин.
Тамбов 1
01:31
02:10
266 км.
6 ч. 1 мин.
Никифоровка
02:56
02:58
313 км.
7 ч. 26 мин.
Мичуринск
Уральский
03:26
03:56
332 км.
7 ч. 56 мин.
Богоявленск
04:31
04:33
373 км.
9 ч. 1 мин.
Раненбург
04:53
04:55
395 км.
9 ч. 23 мин.
Троекурово
05:17
05:19
419 км.
9 ч. 47 мин.
Урусово
05:31
05:33
429 км.
10 ч. 1 мин.
Милославское
05:49
05:51
443 км.
10 ч. 19 мин.
Ожерелье
08:51
08:53
599 км.
13 ч. 21 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:38
709 км.
15 ч. 8 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Балашов → Москва Распечатать расписание поезда