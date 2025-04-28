Поезд 549Ж Волгоград — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

04:48

Волгоград

1 д. 1 ч. 0 мин.

05:48

Москва

16

Маршрут следования поезда 549Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Волгоград 1

04:48

0 км.

0 ч. 0 мин.

Петров Вал

08:04

14 мин.

08:18

166 км.

3 ч. 16 мин.

Саратов 1
Пассажирский

11:27

41 мин.

12:08

331 км.

6 ч. 39 мин.

Аткарск

13:50

5 мин.

13:55

408 км.

9 ч. 2 мин.

Ртищево 1

15:30

30 мин.

16:00

501 км.

10 ч. 42 мин.

Вертуновская

16:26

10 мин.

16:36

525 км.

11 ч. 38 мин.

Тамала

17:04

10 мин.

17:14

548 км.

12 ч. 16 мин.

Кирсанов

17:57

10 мин.

18:07

584 км.

13 ч. 9 мин.

Платоновка

18:58

21 мин.

19:19

636 км.

14 ч. 10 мин.

Тамбов 1

19:54

5 мин.

19:59

671 км.

15 ч. 6 мин.

Никифоровка

20:42

2 мин.

20:44

718 км.

15 ч. 54 мин.

Мичуринск
Уральский

21:10

48 мин.

21:58

737 км.

16 ч. 22 мин.

Богоявленск

22:58

2 мин.

23:00

778 км.

18 ч. 10 мин.

Раненбург

23:22

2 мин.

23:24

800 км.

18 ч. 34 мин.

Узуново

02:48

26 мин.

03:14

968 км.

22 ч. 0 мин.

Москва
Павелецкий Вокзал

05:48

1113 км.

1 д. 1 ч. 0 мин.

Информация о поезде 549Ж

Планируете поездку по маршруту Волгоград — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 549Ж. Этот поезд отправляется со станции Волгоград в 04:48 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:48. Вся дорога занимает 1 д. 1 ч. 0 мин., а суммарное время стоянок составляет - 3 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 549Ж Волгоград - Москва: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

16 станций

Самая длинная остановка:

48 мин. – станция Мичуринск (Уральский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Оставить отзыв о поезде 549Ж:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
