Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 549Ж Волгоград — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 549Ж Волгоград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Волгоград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Волгоград 1
04:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Петров Вал
08:04
08:18
166 км.
3 ч. 16 мин.
Саратов 1
Пассажирский
11:27
12:08
331 км.
6 ч. 39 мин.
Аткарск
13:50
13:55
408 км.
9 ч. 2 мин.
Ртищево 1
15:30
16:00
501 км.
10 ч. 42 мин.
Вертуновская
16:26
16:36
525 км.
11 ч. 38 мин.
Тамала
17:04
17:14
548 км.
12 ч. 16 мин.
Кирсанов
17:57
18:07
584 км.
13 ч. 9 мин.
Платоновка
18:58
19:19
636 км.
14 ч. 10 мин.
Тамбов 1
19:54
19:59
671 км.
15 ч. 6 мин.
Никифоровка
20:42
20:44
718 км.
15 ч. 54 мин.
Мичуринск
Уральский
21:10
21:58
737 км.
16 ч. 22 мин.
Богоявленск
22:58
23:00
778 км.
18 ч. 10 мин.
Раненбург
23:22
23:24
800 км.
18 ч. 34 мин.
Узуново
02:48
03:14
968 км.
22 ч. 0 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
05:48
1113 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Волгоград → Москва Распечатать расписание поезда