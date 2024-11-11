Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 551М Москва — Волгоград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Волгоград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
15:12
15:16
197 км.
4 ч. 55 мин.
Ефремов
17:00
17:02
289 км.
6 ч. 43 мин.
Елец
18:23
19:05
355 км.
8 ч. 6 мин.
Липецк
20:55
21:00
425 км.
10 ч. 38 мин.
Грязи
Воронежские
21:58
22:45
454 км.
11 ч. 41 мин.
Мичуринск
Уральский
23:48
00:18
512 км.
13 ч. 31 мин.
Тамбов 1
01:24
01:29
577 км.
15 ч. 7 мин.
Ртищево 1
04:07
04:37
744 км.
17 ч. 50 мин.
Салтыковка
05:14
05:34
769 км.
18 ч. 57 мин.
Екатериновка
05:54
06:04
788 км.
19 ч. 37 мин.
Аткарск
06:52
07:07
837 км.
20 ч. 35 мин.
Татищево
07:56
08:24
883 км.
21 ч. 39 мин.
Саратов 1
Пассажирский
09:59
10:43
914 км.
23 ч. 42 мин.
Карамыш
13:18
13:31
986 км.
1 д. 3 ч. 1 мин.
Петров Вал
15:08
15:18
1080 км.
1 д. 4 ч. 51 мин.
Волгоград 1
18:56
1246 км.
1 д. 8 ч. 39 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Проводники вообще наглые, я спала, они разбудили меня предложением чтобы я купила мороженное или снеки!!! И оценила их работу! Хотела нахер их послать!!!
Проводница 4 вагона по имени Оксана просто бубочка!! Начальник поезда тоже самое. Супер персонал в супер поезде! Отдохнула и кайфанула во время поездки.
Очень чуткое и внимательное отношение к пассажирам со стороны проводников. В туалете было чисто, хоть он был и не био. Хотя хотелось бы конечно чтобы не закрывался на санитарные зоны.
7 вагон – проводники просто огонь! Вежливые, обходительные и внимательные. В вагоне чистота и порядок. Никто не дебоширил и не распивал спиртные напитки.
Странно, но мне очень понравился кофе, который нам подавали в вагоне. Очень вкусный. Хотя я в этом плане очень привиредливый, мне не всегда угодишь))))))