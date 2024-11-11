Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 553Я Вологда — Санкт-Петербург.
22:50
14 ч. 52 мин.
13:42
11
Маршрут следования поезда 553Я Вологда — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
22:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шексна
00:29
00:31
77 км.
1 ч. 39 мин.
Череповец 1
01:13
01:28
111 км.
2 ч. 23 мин.
Суда
01:59
02:01
132 км.
3 ч. 9 мин.
Кадуй
02:20
02:22
155 км.
3 ч. 30 мин.
Сиуч
03:00
03:02
197 км.
4 ч. 10 мин.
Бабаево
03:38
04:08
226 км.
4 ч. 48 мин.
Заборье
04:55
04:57
269 км.
6 ч. 5 мин.
Ефимовская
05:23
05:25
299 км.
6 ч. 33 мин.
Тихвин
06:46
06:49
366 км.
7 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
13:42
546 км.
14 ч. 52 мин.
