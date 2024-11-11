Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 557Х Москва — Имеретинский Курорт (Адлер). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
14:15
2 д. 1 ч. 5 мин.
37
Маршрут следования поезда 557Х Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Имеретинский Курорт (Адлер) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ступино
15:43
15:45
95 км.
1 ч. 28 мин.
Узловая 1
Московской жд
18:17
18:21
198 км.
4 ч. 2 мин.
Ефремов
20:01
20:03
290 км.
5 ч. 46 мин.
Елец
21:19
21:50
356 км.
7 ч. 4 мин.
Липецк
22:59
23:05
426 км.
8 ч. 44 мин.
Грязи
Воронежские
23:54
00:24
455 км.
9 ч. 39 мин.
Добринка
01:28
01:30
506 км.
11 ч. 13 мин.
Токаревка
03:10
03:12
556 км.
12 ч. 55 мин.
Жердевка
03:37
03:39
584 км.
13 ч. 22 мин.
Терновка
04:00
04:02
602 км.
13 ч. 45 мин.
Борисоглебск
04:52
04:54
652 км.
14 ч. 37 мин.
Поворино
05:25
06:38
672 км.
15 ч. 10 мин.
Новохоперск
07:24
07:26
721 км.
17 ч. 9 мин.
Таловая
08:19
08:21
779 км.
18 ч. 4 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
10:24
10:46
865 км.
20 ч. 9 мин.
Россошь
12:42
12:58
953 км.
22 ч. 27 мин.
Кутейниково
14:50
14:52
1055 км.
1 д. 0 ч. 35 мин.
Миллерово
15:55
15:57
1110 км.
1 д. 1 ч. 40 мин.
Каменская
17:08
17:10
1176 км.
1 д. 2 ч. 53 мин.
Лихая
17:45
17:59
1195 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Зверево
18:34
18:36
1211 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Ростов
Главный
21:43
22:06
1305 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Кущевка
23:18
23:21
1379 км.
1 д. 9 ч. 3 мин.
Тихорецкая
00:30
00:35
1466 км.
1 д. 10 ч. 15 мин.
Кавказская
02:00
02:46
1524 км.
1 д. 11 ч. 45 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
03:50
03:52
1586 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Курганная
04:24
04:27
1626 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Белореченская
05:52
06:33
1683 км.
1 д. 15 ч. 37 мин.
Хадыженская
08:57
09:00
1731 км.
1 д. 18 ч. 42 мин.
Туапсе
11:52
12:02
1780 км.
1 д. 21 ч. 37 мин.
Лазаревская
12:41
12:46
1807 км.
1 д. 22 ч. 26 мин.
Лоо
13:28
13:32
1839 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Сочи
13:56
14:04
1855 км.
1 д. 23 ч. 41 мин.
Хоста
14:23
14:25
1868 км.
2 д. 0 ч. 8 мин.
Адлер
14:36
15:06
1876 км.
2 д. 0 ч. 21 мин.
Имеретинский Курорт
15:20
1882 км.
2 д. 1 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Имеретинский Курорт (Адлер) Распечатать расписание поезда