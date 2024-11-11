Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 563Ж Саратов — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 563Ж Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
08:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Татищево
09:02
09:10
31 км.
0 ч. 47 мин.
Аткарск
09:52
10:05
77 км.
1 ч. 37 мин.
Ртищево 1
11:44
12:24
170 км.
3 ч. 29 мин.
Кирсанов
13:58
14:00
253 км.
5 ч. 43 мин.
Тамбов 1
15:27
15:32
341 км.
7 ч. 12 мин.
Мичуринск
Уральский
16:42
17:40
406 км.
8 ч. 27 мин.
Урусово
19:18
19:23
494 км.
11 ч. 3 мин.
Топиллы
20:32
20:41
526 км.
12 ч. 17 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
04:00
774 км.
19 ч. 45 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Саратов → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 4
Не думала, что в поездах еще будет попадаться настолько низкий уровень сервиса. Ладно еще где-нибудь в глубинке, но когда поезд в Москву едет и проводница настоящая колхозница, которая не понимает хороших манер – это очень печально.
Хорошая проводница Вероника Александровна, помогла все показала и рассказала. Очень нравится когда проводницы умнички.
Вагон староват, давно уже по дорогам колесит. И туалет мог бы почаще мыться (это упрек в сторону проводниц). По другим моментам вопросов не было.
Пока поезд стоял в Мичуринске я спарилась и натурально задолбалась ждать когда поедем. Было очень душно, пришлось выходить на улицу.