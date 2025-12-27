23:40
19 ч. 5 мин.
18:45
Маршрут следования поезда 566Я Ярославль — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ярославль — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ярославль
Главный
23:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Данилов
00:50
01:24
65 км.
1 ч. 10 мин.
Грязовец
02:45
02:47
142 км.
3 ч. 5 мин.
Вологда 1
03:33
03:51
182 км.
3 ч. 53 мин.
Чебсара
05:14
05:16
241 км.
5 ч. 34 мин.
Шексна
05:34
05:36
258 км.
5 ч. 54 мин.
Череповец 1
06:17
06:32
292 км.
6 ч. 37 мин.
Суда
07:10
07:12
313 км.
7 ч. 30 мин.
Бабаево
08:45
09:15
407 км.
9 ч. 5 мин.
Подборовье
10:10
10:12
460 км.
10 ч. 30 мин.
Тихвин
11:45
11:47
547 км.
12 ч. 5 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:45
727 км.
19 ч. 5 мин.
