7
Маршрут следования поезда 585Г Нижний Новгород — Воронеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Новгород — Воронеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
21:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рузаевка
04:38
05:10
260 км.
6 ч. 48 мин.
Пенза 1
07:58
08:50
354 км.
10 ч. 8 мин.
Ртищево 1
12:10
12:40
487 км.
14 ч. 20 мин.
Мичуринск
Уральский
16:25
17:00
720 км.
18 ч. 35 мин.
Грязи
Воронежские
18:48
18:53
778 км.
20 ч. 58 мин.
Воронеж 1
20:52
881 км.
23 ч. 2 мин.
