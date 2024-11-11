Расписание поезда Астрахань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
12:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ашулук
14:39
14:41
117 км.
1 ч. 58 мин.
Харабалинская
14:59
15:01
131 км.
2 ч. 18 мин.
Верхний Баскунчак
16:30
16:50
230 км.
3 ч. 49 мин.
Эльтон
18:13
18:15
330 км.
5 ч. 32 мин.
Палласовка
20:10
20:13
432 км.
7 ч. 29 мин.
Красный Кут
22:00
22:02
533 км.
9 ч. 19 мин.
Саратов 1
Пассажирский
00:30
01:10
627 км.
11 ч. 49 мин.
Татищево
02:00
02:02
658 км.
13 ч. 19 мин.
Аткарск
02:50
03:07
704 км.
14 ч. 9 мин.
Ртищево 1
04:50
05:25
797 км.
16 ч. 9 мин.
Вертуновская
05:54
05:56
821 км.
17 ч. 13 мин.
Тамала
06:24
06:26
844 км.
17 ч. 43 мин.
Умет
06:44
06:46
863 км.
18 ч. 3 мин.
Кирсанов
07:03
07:06
881 км.
18 ч. 22 мин.
Тамбов 1
08:20
08:25
969 км.
19 ч. 39 мин.
Никифоровка
09:23
09:25
1016 км.
20 ч. 42 мин.
Мичуринск
Уральский
09:54
10:40
1035 км.
21 ч. 13 мин.
Грязи
Воронежские
11:35
12:05
1093 км.
22 ч. 54 мин.
Липецк
12:51
13:33
1122 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Елец
15:00
15:35
1192 км.
1 д. 2 ч. 19 мин.
Ефремов
17:55
17:57
1258 км.
1 д. 5 ч. 14 мин.
Узловая 1
Московской жд
19:46
19:50
1350 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:56
1547 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Уважаемое руководство выдайте пожалуйста аптечки проводникам в каждый вагон..или хотя бы через вагон. стояли у окна рядом с комнатой проводника и не до конца закрытая форточка внезапно открылась и до крови рассекла нос подруге. (!!!) Засуетились, достали свои салфетки и антисептик, проводница была свидетелем этой ситуации, и никак не помогла, только подошла и форточку закрыла. Не предложила помощи вообще никакой, в итоге так и ходила мимо нас, пока аптечку я сама не попросила, ее не оказалось со словами: "нам вообще такого не дают", пришлось бегать по всем вагонам спрашивать аптечки.
У меня пропало всякое желание пользоваться услугами данной "государственной корпорации". Почему в кавычках, потому что государственной только на бумаге, ибо билеты продают одни, проверяют их другие, обслуживают поезда третьи, и т.д. Недавно купили с супругой билет в VIP-вагон на 8 мест. Купили через интернет. Купить-то их через интернет можно, - вернуть нельзя. Как пишется на сайте, что возврат возможен только через кассу. Простояли очередь при сдаче, так ещё и кассир потребовал в руки дать ей мой и супруги паспорт. На каком основании? Изъятие паспорта и его предъявление, это совершенно разные вещи. Предъявить паспорт я могу и через стекло. В итоге пришлось паспорта этой женщине отдать, иначе она грозилась не вернуть деньги.
Жалоба! Хотела посадить брата на поезд, но увы вокзал закрыт, кассы не работают Только объявление на двери что это временно -Утешили. Ну думаем придет поезд сможем решить эту проблему через старшего по вагонам НО УВЫ его не смогли увидеть, а в вагон не пустили. Сам он НЕ СОИЗВОЛИЛ Выйти. Пришлось нанимать такси до следующей станции.
У РЖД есть как и положительные стороны так и минусы с которыми я как пассажир никогда не смирюсь. Приятно, что составы обновляются, но скорость обновления очень маленькая, хотелось бы чтобы в будущем все поезда были на уровне Сапсана, а может и лучше. Хотя один приятный момент связанный с поездкой не на самом лучше поезде у меня был. Купила лото жд и хотя никогда раньше ничего не выигрывала, тут мне повезло, приятно.
В начале в вагоне было тепло и только. Очень скоро отопление закончилось и всю ночь было холодно. На все претензии пассажиров проводник ответил, что в его купе батарея горячая и сослался на то, что в других вагонах еще холоднее и сказал пишите, куда хотите. Я понял, что это указание начальства морозить пассажиров.