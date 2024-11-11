Поезд 595Ж Астрахань — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

12:41

Астрахань

1 д. 11 ч. 15 мин.

23:56

Москва

24

Маршрут следования поезда 595Ж Астрахань — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Астрахань — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Астрахань

12:41

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ашулук

14:39

2 мин.

14:41

117 км.

1 ч. 58 мин.

Харабалинская

14:59

2 мин.

15:01

131 км.

2 ч. 18 мин.

Верхний Баскунчак

16:30

20 мин.

16:50

230 км.

3 ч. 49 мин.

Эльтон

18:13

2 мин.

18:15

330 км.

5 ч. 32 мин.

Палласовка

20:10

3 мин.

20:13

432 км.

7 ч. 29 мин.

Красный Кут

22:00

2 мин.

22:02

533 км.

9 ч. 19 мин.

Саратов 1
Пассажирский

00:30

40 мин.

01:10

627 км.

11 ч. 49 мин.

Татищево

02:00

2 мин.

02:02

658 км.

13 ч. 19 мин.

Аткарск

02:50

17 мин.

03:07

704 км.

14 ч. 9 мин.

Ртищево 1

04:50

35 мин.

05:25

797 км.

16 ч. 9 мин.

Вертуновская

05:54

2 мин.

05:56

821 км.

17 ч. 13 мин.

Тамала

06:24

2 мин.

06:26

844 км.

17 ч. 43 мин.

Умет

06:44

2 мин.

06:46

863 км.

18 ч. 3 мин.

Кирсанов

07:03

3 мин.

07:06

881 км.

18 ч. 22 мин.

Тамбов 1

08:20

5 мин.

08:25

969 км.

19 ч. 39 мин.

Никифоровка

09:23

2 мин.

09:25

1016 км.

20 ч. 42 мин.

Мичуринск
Уральский

09:54

46 мин.

10:40

1035 км.

21 ч. 13 мин.

Грязи
Воронежские

11:35

30 мин.

12:05

1093 км.

22 ч. 54 мин.

Липецк

12:51

42 мин.

13:33

1122 км.

1 д. 0 ч. 10 мин.

Елец

15:00

35 мин.

15:35

1192 км.

1 д. 2 ч. 19 мин.

Ефремов

17:55

2 мин.

17:57

1258 км.

1 д. 5 ч. 14 мин.

Узловая 1
Московской жд

19:46

4 мин.

19:50

1350 км.

1 д. 7 ч. 5 мин.

Москва
Павелецкий Вокзал

23:56

1547 км.

1 д. 11 ч. 15 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Астрахань → Москва Распечатать расписание поезда

Информация о поезде 595Ж

Планируете поездку по маршруту Астрахань — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 595Ж. Этот поезд отправляется со станции Астрахань в 12:41 и прибывает на конечную станцию Москва в 23:56. Вся дорога занимает 1 д. 11 ч. 15 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 0 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3992 руб.
  • стоимость купейного места – 4926 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 595Ж Астрахань - Москва: провоз багажа, раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

24 станции

Самая длинная остановка:

46 мин. – станция Мичуринск (Уральский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3992 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Махнач Света

    Уважаемое руководство выдайте пожалуйста аптечки проводникам в каждый вагон..или хотя бы через вагон. стояли у окна рядом с комнатой проводника и не до конца закрытая форточка внезапно открылась и до крови рассекла нос подруге. (!!!) Засуетились, достали свои салфетки и антисептик, проводница была свидетелем этой ситуации, и никак не помогла, только подошла и форточку закрыла. Не предложила помощи вообще никакой, в итоге так и ходила мимо нас, пока аптечку я сама не попросила, ее не оказалось со словами: "нам вообще такого не дают", пришлось бегать по всем вагонам спрашивать аптечки.

    Ответить
  2. Антон

    У меня пропало всякое желание пользоваться услугами данной "государственной корпорации". Почему в кавычках, потому что государственной только на бумаге, ибо билеты продают одни, проверяют их другие, обслуживают поезда третьи, и т.д. Недавно купили с супругой билет в VIP-вагон на 8 мест. Купили через интернет. Купить-то их через интернет можно, - вернуть нельзя. Как пишется на сайте, что возврат возможен только через кассу. Простояли очередь при сдаче, так ещё и кассир потребовал в руки дать ей мой и супруги паспорт. На каком основании? Изъятие паспорта и его предъявление, это совершенно разные вещи. Предъявить паспорт я могу и через стекло. В итоге пришлось паспорта этой женщине отдать, иначе она грозилась не вернуть деньги.

    Ответить
  3. Лариса Борисовна

    Жалоба! Хотела посадить брата на поезд, но увы вокзал закрыт, кассы не работают Только объявление на двери что это временно -Утешили. Ну думаем придет поезд сможем решить эту проблему через старшего по вагонам НО УВЫ его не смогли увидеть, а в вагон не пустили. Сам он НЕ СОИЗВОЛИЛ Выйти. Пришлось нанимать такси до следующей станции.

    Ответить
  4. Алёна

    У РЖД есть как и положительные стороны так и минусы с которыми я как пассажир никогда не смирюсь. Приятно, что составы обновляются, но скорость обновления очень маленькая, хотелось бы чтобы в будущем все поезда были на уровне Сапсана, а может и лучше. Хотя один приятный момент связанный с поездкой не на самом лучше поезде у меня был. Купила лото жд и хотя никогда раньше ничего не выигрывала, тут мне повезло, приятно.

    Ответить
  5. Даша

    В начале в вагоне было тепло и только. Очень скоро отопление закончилось и всю ночь было холодно. На все претензии пассажиров проводник ответил, что в его купе батарея горячая и сослался на то, что в других вагонах еще холоднее и сказал пишите, куда хотите. Я понял, что это указание начальства морозить пассажиров.  

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
