Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6105 Калуга — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6105 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
07:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
07:39
07:39
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
07:45
07:46
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
07:51
07:51
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
07:55
07:56
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
07:59
08:00
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
08:07
08:07
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
08:12
08:13
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
08:17
08:17
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
08:23
08:23
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
08:30
08:31
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
08:40
08:41
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
08:49
08:50
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
08:57
08:58
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
09:06
09:07
78 км.
1 ч. 34 мин.
Ворсино
09:13
09:13
84 км.
1 ч. 41 мин.
Башкино
09:20
09:20
92 км.
1 ч. 48 мин.
Латышская
09:24
09:25
97 км.
1 ч. 52 мин.
Нара
09:30
09:31
100 км.
1 ч. 58 мин.
Бекасово 1
09:37
09:38
107 км.
2 ч. 5 мин.
Рассудово
09:43
09:43
114 км.
2 ч. 11 мин.
Селятино
09:48
09:49
119 км.
2 ч. 16 мин.
Апрелевка
09:55
09:56
126 км.
2 ч. 23 мин.
Переделкино
10:13
10:13
147 км.
2 ч. 41 мин.
Очаково I
10:19
10:20
153 км.
2 ч. 47 мин.
Аминьевская
10:22
10:22
154 км.
2 ч. 50 мин.
Минская
10:26
10:26
157 км.
2 ч. 54 мин.
Москва
Киевский Вокзал
10:35
161 км.
3 ч. 3 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Калуга → Москва Распечатать расписание поезда