Маршрут следования и продажа билетов
06:30
1 ч. 25 мин.
07:55
Маршрут следования поезда 6108 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
06:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
06:34
06:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
06:37
06:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
06:41
06:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
06:48
06:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
06:52
06:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
06:55
06:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
06:59
07:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
07:05
07:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
07:09
07:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
07:13
07:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
07:18
07:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
07:26
07:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
07:32
07:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
07:41
07:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
07:49
07:50
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
07:55
51 км.
1 ч. 25 мин.
