Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6117 Калуга — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калуга — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калуга 1
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Азарово
21:12
21:12
4 км.
0 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
21:18
21:19
9 км.
0 ч. 13 мин.
Муратовка
21:24
21:24
12 км.
0 ч. 19 мин.
Тихонова Пустынь
21:28
21:29
14 км.
0 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 167км
21:32
21:33
16 км.
0 ч. 27 мин.
Сляднево
21:40
21:40
23 км.
0 ч. 35 мин.
Родинка
21:45
21:46
29 км.
0 ч. 40 мин.
Суходрев
21:50
21:50
34 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 140км
21:56
21:56
41 км.
0 ч. 51 мин.
Ерденево
22:03
22:04
47 км.
0 ч. 58 мин.
Малоярославец
22:13
22:14
57 км.
1 ч. 8 мин.
Шемякино
22:22
22:23
63 км.
1 ч. 17 мин.
Обнинское
22:30
22:31
68 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
22:39
22:40
78 км.
1 ч. 34 мин.
Ворсино
22:46
22:46
84 км.
1 ч. 41 мин.
Башкино
22:53
22:53
92 км.
1 ч. 48 мин.
Латышская
22:57
22:58
97 км.
1 ч. 52 мин.
Нара
23:03
23:04
100 км.
1 ч. 58 мин.
Бекасово 1
23:10
23:11
107 км.
2 ч. 5 мин.
Рассудово
23:16
23:16
114 км.
2 ч. 11 мин.
Селятино
23:21
23:22
119 км.
2 ч. 16 мин.
Апрелевка
23:28
23:29
126 км.
2 ч. 23 мин.
Переделкино
23:46
23:46
147 км.
2 ч. 41 мин.
Очаково I
23:52
23:53
153 км.
2 ч. 47 мин.
Аминьевская
23:55
23:55
154 км.
2 ч. 50 мин.
Минская
23:59
23:59
157 км.
2 ч. 54 мин.
Москва
Киевский Вокзал
00:08
161 км.
3 ч. 3 мин.
