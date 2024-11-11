Маршрут следования и продажа билетов
10:30
1 ч. 25 мин.
11:55
17
Маршрут следования поезда 6118 Минеральные Воды — Кисловодск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Кисловодск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
10:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 3км
10:34
10:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 5км
10:37
10:38
4 км.
0 ч. 7 мин.
Змейка
10:41
10:41
7 км.
0 ч. 11 мин.
Бештау
10:48
10:49
11 км.
0 ч. 18 мин.
Иноземцево
10:52
10:53
13 км.
0 ч. 22 мин.
Машук
10:55
10:56
15 км.
0 ч. 25 мин.
Лермонтовский
10:59
11:00
17 км.
0 ч. 29 мин.
Пятигорск
11:05
11:06
19 км.
0 ч. 35 мин.
Новопятигорск
11:09
11:10
22 км.
0 ч. 39 мин.
Скачки
11:13
11:14
23 км.
0 ч. 43 мин.
Золотушка
11:18
11:19
29 км.
0 ч. 48 мин.
Ессентуки
11:26
11:27
33 км.
0 ч. 56 мин.
Белый Уголь
11:32
11:33
37 км.
1 ч. 2 мин.
Подкумок
11:41
11:42
44 км.
1 ч. 11 мин.
Минутка
11:49
11:50
49 км.
1 ч. 19 мин.
Кисловодск
11:55
51 км.
1 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минеральные Воды → Кисловодск Распечатать расписание поезда