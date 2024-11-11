20:25
1 ч. 22 мин.
21:47
17
Маршрут следования поезда 6125 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
20:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
20:29
20:30
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
20:37
20:38
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
20:44
20:45
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
20:51
20:52
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
20:56
20:57
22 км.
0 ч. 31 мин.
Скачки
21:03
21:04
28 км.
0 ч. 38 мин.
Новопятигорск
21:06
21:07
29 км.
0 ч. 41 мин.
Пятигорск
21:10
21:11
32 км.
0 ч. 45 мин.
Лермонтовский
21:16
21:17
34 км.
0 ч. 51 мин.
Машук
21:19
21:20
36 км.
0 ч. 54 мин.
Иноземцево
21:22
21:23
38 км.
0 ч. 57 мин.
Бештау
21:28
21:29
40 км.
1 ч. 3 мин.
Змейка
21:34
21:35
44 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 5км
21:38
21:39
47 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 3км
21:41
21:42
49 км.
1 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
21:47
51 км.
1 ч. 22 мин.
