Маршрут следования и продажа билетов
18:30
1 ч. 22 мин.
19:52
17
Маршрут следования поезда 6139 Кисловодск — Минеральные Воды на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кисловодск — Минеральные Воды с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кисловодск
18:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минутка
18:34
18:35
2 км.
0 ч. 4 мин.
Подкумок
18:42
18:43
7 км.
0 ч. 12 мин.
Белый Уголь
18:49
18:50
14 км.
0 ч. 19 мин.
Ессентуки
18:56
18:57
18 км.
0 ч. 26 мин.
Золотушка
19:01
19:02
22 км.
0 ч. 31 мин.
Скачки
19:08
19:09
28 км.
0 ч. 38 мин.
Новопятигорск
19:11
19:12
29 км.
0 ч. 41 мин.
Пятигорск
19:15
19:16
32 км.
0 ч. 45 мин.
Лермонтовский
19:21
19:22
34 км.
0 ч. 51 мин.
Машук
19:24
19:25
36 км.
0 ч. 54 мин.
Иноземцево
19:27
19:28
38 км.
0 ч. 57 мин.
Бештау
19:33
19:34
40 км.
1 ч. 3 мин.
Змейка
19:39
19:40
44 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 5км
19:43
19:44
47 км.
1 ч. 13 мин.
Остановочный пункт 3км
19:46
19:47
49 км.
1 ч. 16 мин.
Минеральные Воды
19:52
51 км.
1 ч. 22 мин.
