Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:37
6 ч. 4 мин.
20:41
11
Маршрут следования поезда 613Щ Витебск — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
14:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
15:15
15:17
39 км.
0 ч. 38 мин.
Орша-Центральная
15:54
15:58
76 км.
1 ч. 17 мин.
Копысь
16:26
16:28
99 км.
1 ч. 49 мин.
Шклов
16:38
16:40
109 км.
2 ч. 1 мин.
Могилев 1
17:12
17:30
141 км.
2 ч. 35 мин.
Быхов
18:14
18:16
187 км.
3 ч. 37 мин.
Рогачев
18:52
18:54
235 км.
4 ч. 15 мин.
Жлобин
19:23
19:26
257 км.
4 ч. 46 мин.
Буда-Кошелевская
19:55
19:57
297 км.
5 ч. 18 мин.
Гомель
Пассажирский
20:41
339 км.
6 ч. 4 мин.
