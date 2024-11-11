Маршрут следования и продажа билетов
19:38
23 ч. 30 мин.
06:10
Маршрут следования поезда 614У Магнитогорск — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Магнитогорск — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Магнитогорск
Пассажирский
19:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смеловская
20:01
20:02
17 км.
0 ч. 23 мин.
Ташбулатово
20:15
20:25
26 км.
0 ч. 37 мин.
Новоабзаково
20:53
21:01
47 км.
1 ч. 15 мин.
Урал-Тау
21:29
21:50
66 км.
1 ч. 51 мин.
Укшук
22:08
22:09
73 км.
2 ч. 30 мин.
Белорецк
22:25
23:02
83 км.
2 ч. 47 мин.
Юша
23:52
23:54
120 км.
4 ч. 14 мин.
Инзер
00:36
01:11
145 км.
4 ч. 58 мин.
Приуралье
02:35
02:45
204 км.
6 ч. 57 мин.
Карламан
03:10
03:20
231 км.
7 ч. 32 мин.
Уршак
03:53
03:55
261 км.
8 ч. 15 мин.
Дема
04:27
04:29
276 км.
8 ч. 49 мин.
Уфа
04:46
285 км.
9 ч. 8 мин.
