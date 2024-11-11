Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 615Я Усинск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 615Я Усинск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усинск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Усинск
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Разъезд 81км
15:04
15:05
20 км.
0 ч. 34 мин.
Юкост
15:51
15:53
42 км.
1 ч. 21 мин.
Сыня
17:18
17:22
91 км.
2 ч. 48 мин.
Аранец
17:51
17:52
112 км.
3 ч. 21 мин.
Печора
18:23
01:55
134 км.
11 ч. 18 мин.
Кожва 1
02:17
02:19
146 км.
11 ч. 47 мин.
Ираель
04:08
04:10
261 км.
13 ч. 38 мин.
Сосногорск
05:59
06:19
370 км.
15 ч. 29 мин.
Ухта
06:36
06:46
379 км.
16 ч. 6 мин.
Синдор
08:51
08:53
500 км.
18 ч. 21 мин.
Княжпогост
09:54
09:56
558 км.
19 ч. 24 мин.
Микунь
10:51
11:01
607 км.
20 ч. 21 мин.
Низовка
13:40
13:42
805 км.
23 ч. 10 мин.
Сольвычегодск
13:58
14:00
817 км.
23 ч. 28 мин.
Котлас Южный
14:25
15:04
830 км.
23 ч. 55 мин.
Котлас-Узловой
15:19
15:51
835 км.
1 д. 0 ч. 49 мин.
Костылево
18:51
18:54
1019 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Кулой
19:38
19:42
1059 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Вельск
20:07
20:09
1081 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Коноша 1
21:51
22:27
1180 км.
1 д. 7 ч. 21 мин.
Вологда 1
01:15
01:35
1377 км.
1 д. 10 ч. 45 мин.
Данилов
03:46
04:19
1491 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Ярославль
Главный
05:21
05:46
1556 км.
1 д. 14 ч. 51 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:58
1800 км.
1 д. 19 ч. 28 мин.
