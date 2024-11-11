Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6163 Москва — Калуга на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Калуга с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
21:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минская
21:20
21:20
4 км.
0 ч. 8 мин.
Аминьевская
21:24
21:25
7 км.
0 ч. 12 мин.
Очаково I
21:27
21:28
8 км.
0 ч. 15 мин.
Переделкино
21:34
21:34
14 км.
0 ч. 22 мин.
Апрелевка
21:52
21:53
35 км.
0 ч. 40 мин.
Селятино
21:59
21:59
42 км.
0 ч. 47 мин.
Рассудово
22:04
22:04
47 км.
0 ч. 52 мин.
Бекасово 1
22:10
22:10
54 км.
0 ч. 58 мин.
Зосимова Пустынь
22:13
22:14
56 км.
1 ч. 1 мин.
Нара
22:19
22:20
61 км.
1 ч. 7 мин.
Латышская
22:25
22:26
64 км.
1 ч. 13 мин.
Башкино
22:30
22:30
69 км.
1 ч. 18 мин.
Ворсино
22:37
22:37
77 км.
1 ч. 25 мин.
Балабаново
22:43
22:44
83 км.
1 ч. 31 мин.
Обнинское
22:53
22:54
93 км.
1 ч. 41 мин.
Шемякино
23:01
23:01
98 км.
1 ч. 49 мин.
Малоярославец
23:09
23:10
104 км.
1 ч. 57 мин.
Ерденево
23:18
23:19
114 км.
2 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 140км
23:24
23:25
120 км.
2 ч. 12 мин.
Суходрев
23:30
23:31
127 км.
2 ч. 18 мин.
Родинка
23:35
23:35
132 км.
2 ч. 23 мин.
Сляднево
23:40
23:41
138 км.
2 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 167км
23:48
23:48
145 км.
2 ч. 36 мин.
Тихонова Пустынь
23:52
23:53
147 км.
2 ч. 40 мин.
Муратовка
23:57
23:57
149 км.
2 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 154км
Садовая
00:02
00:02
152 км.
2 ч. 50 мин.
Азарово
00:08
00:09
157 км.
2 ч. 56 мин.
Калуга 1
00:17
161 км.
3 ч. 5 мин.
