7
Маршрут следования поезда 622С Минеральные Воды — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минеральные Воды — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минеральные Воды
13:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Георгиевск
14:21
14:23
27 км.
0 ч. 27 мин.
Аполлонская
14:48
14:50
53 км.
0 ч. 54 мин.
Прохладная
15:24
15:42
92 км.
1 ч. 30 мин.
Котляревская
16:01
16:03
106 км.
2 ч. 7 мин.
Беслан
16:59
17:29
167 км.
3 ч. 5 мин.
Владикавказ
18:10
188 км.
4 ч. 16 мин.
