Маршрут следования и продажа билетов
16:47
1 д. 10 ч. 58 мин.
03:45
37
Маршрут следования поезда 624Т Петропавловск — Астана на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петропавловск — Астана с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петропавловск
16:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жанатурмыс
16:04
16:06
10 км.
23 ч. 17 мин.
Шаховский
16:17
16:18
21 км.
23 ч. 30 мин.
Кауданды
16:29
16:35
30 км.
23 ч. 42 мин.
Смирново
16:48
16:53
40 км.
1 д. 0 ч. 1 мин.
Жанажол
17:13
17:16
59 км.
1 д. 0 ч. 26 мин.
Киялы
17:32
17:36
78 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Шагылы
17:46
17:47
87 км.
1 д. 0 ч. 59 мин.
Тениз
18:01
18:03
98 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 111км
18:11
18:12
112 км.
1 д. 1 ч. 24 мин.
Тайынша
18:25
18:30
116 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Приречная
18:48
18:51
132 км.
1 д. 2 ч. 1 мин.
Азат
19:08
19:11
149 км.
1 д. 2 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 165км
19:21
19:22
153 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 169км
19:28
19:29
154 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Жаман-Ащи
19:37
19:39
161 км.
1 д. 2 ч. 50 мин.
Чаглинка
19:54
19:56
168 км.
1 д. 3 ч. 7 мин.
Кокшетау 1
20:14
21:25
178 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 214км
21:43
21:44
197 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Джемантуз
22:05
22:07
214 км.
1 д. 5 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 241км
22:18
22:19
221 км.
1 д. 5 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 252км
22:30
22:31
230 км.
1 д. 5 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 259км
22:40
22:41
238 км.
1 д. 5 ч. 53 мин.
Курорт-Боровое
22:51
23:07
242 км.
1 д. 6 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 274км
23:19
23:20
248 км.
1 д. 6 ч. 32 мин.
Жасыл
23:31
23:33
257 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Черноярка
23:46
23:47
266 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Макинка
23:59
00:04
275 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Бурли-Казахский
00:25
00:26
294 км.
1 д. 7 ч. 38 мин.
Ельтай
00:44
00:47
316 км.
1 д. 7 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 356км
01:00
01:01
328 км.
1 д. 8 ч. 13 мин.
Родники
01:10
01:11
336 км.
1 д. 8 ч. 23 мин.
Ак-Куль
01:31
01:34
354 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Шортанды
02:05
02:08
388 км.
1 д. 9 ч. 18 мин.
Танкерыс
02:39
02:41
419 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Ондырыс
03:03
03:05
435 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Астана Нурлы Жол
03:45
450 км.
1 д. 10 ч. 58 мин.
