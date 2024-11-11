Маршрут следования и продажа билетов
17:08
11 ч. 18 мин.
04:26
Маршрут следования поезда 625Х Астрахань — Атырау (Казахстан) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Атырау (Казахстан) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
17:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
18:15
19:35
48 км.
1 ч. 7 мин.
Дины Нурпеисовой
20:23
20:33
90 км.
3 ч. 15 мин.
Ганюшкино
21:27
22:42
129 км.
4 ч. 19 мин.
Разъезд №6
22:58
23:00
137 км.
5 ч. 50 мин.
Разъезд №7
23:19
23:21
152 км.
6 ч. 11 мин.
Афанасьево
23:36
23:38
166 км.
6 ч. 28 мин.
Разъезд №9
23:59
00:01
179 км.
6 ч. 51 мин.
Разъезд №10
00:21
00:23
193 км.
7 ч. 13 мин.
Исатай
00:43
00:50
206 км.
7 ч. 35 мин.
Разъезд №11
01:05
01:07
221 км.
7 ч. 57 мин.
Сазанкурак
01:21
01:24
234 км.
8 ч. 13 мин.
Нарын
01:41
01:44
248 км.
8 ч. 33 мин.
Разъезд №14
01:59
02:01
251 км.
8 ч. 51 мин.
Разъезд №15
02:17
02:19
266 км.
9 ч. 9 мин.
Ак-Кистау
02:37
02:40
288 км.
9 ч. 29 мин.
Баксай
02:56
02:58
301 км.
9 ч. 48 мин.
Разъезд №16
03:15
03:17
304 км.
10 ч. 7 мин.
Туманное
03:33
03:36
329 км.
10 ч. 25 мин.
Кызылжар
03:55
03:57
343 км.
10 ч. 47 мин.
Махамбет
04:11
04:13
354 км.
11 ч. 3 мин.
Атырау
04:26
361 км.
11 ч. 18 мин.
