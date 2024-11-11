Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 627Н Новосибирск — Кулунда.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:58
17 ч. 24 мин.
08:22
37
Маршрут следования поезда 627Н Новосибирск — Кулунда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Кулунда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
14:58
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новосибирск-Западный
15:12
15:14
5 км.
0 ч. 14 мин.
Обь
15:25
15:27
13 км.
0 ч. 27 мин.
Коченево
15:52
15:55
46 км.
0 ч. 54 мин.
Чулымская
16:56
17:01
125 км.
1 ч. 58 мин.
Кокошино
17:20
17:22
147 км.
2 ч. 22 мин.
Каргат
17:39
17:42
169 км.
2 ч. 41 мин.
Убинская
18:15
18:17
210 км.
3 ч. 17 мин.
Кожурла
18:43
19:33
250 км.
3 ч. 45 мин.
Труновское
19:53
19:55
267 км.
4 ч. 55 мин.
Барабинск
20:17
20:47
292 км.
5 ч. 19 мин.
Кирзинское
21:14
21:32
316 км.
6 ч. 16 мин.
Тебисская
21:55
21:57
346 км.
6 ч. 57 мин.
Озеро-Карачинское
22:21
22:26
379 км.
7 ч. 23 мин.
Чаны
22:40
22:45
391 км.
7 ч. 42 мин.
Кабаклы
23:05
23:07
418 км.
8 ч. 7 мин.
Татарская
23:26
00:10
442 км.
8 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 4км
00:16
00:17
445 км.
9 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 22км
00:36
00:37
463 км.
9 ч. 38 мин.
Табулга
00:55
01:13
484 км.
9 ч. 57 мин.
Остановочный пункт 56км
01:24
01:25
494 км.
10 ч. 26 мин.
Чистоозерная
01:40
01:58
509 км.
10 ч. 42 мин.
Шипицыно
02:22
02:25
535 км.
11 ч. 24 мин.
Купино
02:53
03:11
568 км.
11 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 142км
03:21
03:22
578 км.
12 ч. 23 мин.
Разъезд 151км
03:31
03:32
586 км.
12 ч. 33 мин.
Баган
03:50
04:08
604 км.
12 ч. 52 мин.
Савкино
04:29
04:30
630 км.
13 ч. 31 мин.
Озерное Приволье
04:42
04:43
641 км.
13 ч. 44 мин.
Осолодино
04:50
04:52
644 км.
13 ч. 52 мин.
Карасук 1
05:05
05:50
651 км.
14 ч. 7 мин.
Чуманский
06:15
06:16
675 км.
15 ч. 17 мин.
Бурла
06:37
06:39
699 км.
15 ч. 39 мин.
Красный Дол
07:04
07:05
724 км.
16 ч. 6 мин.
Славгород
07:25
07:28
742 км.
16 ч. 27 мин.
Табуны
07:54
07:56
767 км.
16 ч. 56 мин.
Кулунда
08:22
791 км.
17 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Анечка проводница, почему-то была одна. Хорошая девочка, чистота. Все адекватные. И люди попались культурные. Не пили, не кричали. Приятно была удивлена что был биотуалет. Хотя в билете не указано. Поездкой довольна. Ещё было тепло. Полиция ходила, не так активно, как обычно. Пироги продают.
Хочу сказать большое спасибо всему персоналу, за труд, доброту и понимание к пассажирам. Девочки вы большие молодцы. Я очень давно не ездила на электричке, но в этот день я была приятно удивлена. Вагоны новенькие, детская зона, бар. Всё на высшем уровне. Я буду ездить только с Вами. Цены очень приемлемы.
Были приятно удивлены, всё новенькое уютненько, чистенько. Есть игровая зона для деток, бар. А когда начали проводить праздник в честь первого сентября, я ещё больше удивилась, мой ребёнок был счастлив. Были конкурсы, соревнования и подарки.
Неудачная поездка. Проводникам постоянно приходилось подсказывать, чтобы включили кондиционер. Верхние полки не поднимаются, для поступления охлажденного воздуха на нижние полки, из-за этого верхние пассажиры мерзнут, нижние мучаются от жары. Стол в купе длинный не удобный, нет места в купе для хранения умывальных принадлежностей.
Благодарность за чуткое и доброе отношение к пассажирам. Всегда горячий чай, предложена холодная вода, чистый санузел. Чистый вагон, проводится влажная уборка. Проводник вагона настоящая хозяюшка, которая хочет угодить своим гостям. Всегда с улыбкой, доброжелательна. Очень приятно, что попадаются такие люди. Спасибо за труд этой милой женщины.