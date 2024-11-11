Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 627Я Усогорск (ст. Кослан) — Сыктывкар. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
00:09
7 ч. 20 мин.
07:29
Маршрут следования поезда 627Я Усогорск (ст. Кослан) — Сыктывкар на карте со всеми остановками
Расписание поезда Усогорск (ст. Кослан) — Сыктывкар с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кослан
00:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Селэгвож
00:41
00:42
16 км.
0 ч. 32 мин.
Усва
00:55
00:57
23 км.
0 ч. 46 мин.
Едва
01:26
01:31
47 км.
1 ч. 17 мин.
Мозындор
01:58
02:00
68 км.
1 ч. 49 мин.
Вожская
02:16
02:26
79 км.
2 ч. 7 мин.
Еринь
02:55
02:56
99 км.
2 ч. 46 мин.
Вежайка
03:24
03:29
117 км.
3 ч. 15 мин.
Микунь 2
04:06
04:07
143 км.
3 ч. 57 мин.
Микунь
04:15
05:00
144 км.
4 ч. 6 мин.
Усть-Вымь
05:39
05:40
169 км.
5 ч. 30 мин.
Язель
06:22
06:24
198 км.
6 ч. 13 мин.
Койты
06:39
06:41
210 км.
6 ч. 30 мин.
Эжва
06:49
06:51
215 км.
6 ч. 40 мин.
Човью
07:00
07:18
223 км.
6 ч. 51 мин.
Сыктывкар
07:29
230 км.
7 ч. 20 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Усогорск (ст. Кослан) → Сыктывкар Распечатать расписание поезда