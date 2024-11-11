14:18
16 ч. 38 мин.
06:56
21
Маршрут следования поезда 631Б Гомель (Беларусь) — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
14:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Речица
15:14
15:17
41 км.
0 ч. 56 мин.
Василевичи
15:56
15:58
80 км.
1 ч. 38 мин.
Калинковичи
16:31
17:16
117 км.
2 ч. 13 мин.
Светлогорск-На-Березин
18:09
18:19
178 км.
3 ч. 51 мин.
Жлобин
18:51
19:22
214 км.
4 ч. 33 мин.
Красный Берег
19:48
19:51
232 км.
5 ч. 30 мин.
Бобруйск
20:54
20:57
276 км.
6 ч. 36 мин.
Осиповичи 1
21:33
21:38
316 км.
7 ч. 15 мин.
Минск
Пассажирский
22:57
23:16
413 км.
8 ч. 39 мин.
Столбцы
00:33
00:35
482 км.
10 ч. 15 мин.
Городея
00:55
00:57
505 км.
10 ч. 37 мин.
Барановичи-Полесские
01:28
01:57
543 км.
11 ч. 10 мин.
Слоним
02:54
02:56
589 км.
12 ч. 36 мин.
Озерница
03:20
03:25
609 км.
13 ч. 2 мин.
Зельва
03:44
03:46
626 км.
13 ч. 26 мин.
Волковыск-Город
04:12
04:17
649 км.
13 ч. 54 мин.
Рось
04:44
04:46
664 км.
14 ч. 26 мин.
Мосты
05:06
05:37
680 км.
14 ч. 48 мин.
Скидель
06:05
06:07
706 км.
15 ч. 47 мин.
Гродно
06:56
733 км.
16 ч. 38 мин.
