Маршрут следования и продажа билетов
16:30
15 ч. 24 мин.
07:54
22
Маршрут следования поезда 632Б Гродно (Беларусь) — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скидель
17:03
17:05
27 км.
0 ч. 33 мин.
Мосты
17:35
17:56
53 км.
1 ч. 5 мин.
Рось
18:13
18:15
69 км.
1 ч. 43 мин.
Волковыск-Город
18:37
18:41
84 км.
2 ч. 7 мин.
Зельва
19:02
19:04
107 км.
2 ч. 32 мин.
Озерница
19:23
19:27
124 км.
2 ч. 53 мин.
Слоним
19:49
19:51
144 км.
3 ч. 19 мин.
Барановичи-Полесские
20:48
21:23
190 км.
4 ч. 18 мин.
Городея
21:55
21:57
228 км.
5 ч. 25 мин.
Столбцы
22:16
22:18
251 км.
5 ч. 46 мин.
Минск
Пассажирский
23:40
23:54
320 км.
7 ч. 10 мин.
Пуховичи
00:42
00:44
377 км.
8 ч. 12 мин.
Осиповичи 1
01:19
01:28
417 км.
8 ч. 49 мин.
Бобруйск
02:00
02:04
457 км.
9 ч. 30 мин.
Красный Берег
02:56
02:57
501 км.
10 ч. 26 мин.
Жлобин
03:16
03:26
519 км.
10 ч. 46 мин.
Светлогорск-На-Березин
03:58
04:08
555 км.
11 ч. 28 мин.
Калинковичи
05:03
05:40
616 км.
12 ч. 33 мин.
Василевичи
06:23
06:25
653 км.
13 ч. 53 мин.
Речица
07:08
07:11
692 км.
14 ч. 38 мин.
Гомель
Пассажирский
07:54
733 км.
15 ч. 24 мин.
