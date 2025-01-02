Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6353 Санкт-Петербург — Поселок. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:00
1 ч. 26 мин.
18:26
22
Маршрут следования поезда 6353 Санкт-Петербург — Поселок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Поселок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
17:04
17:05
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
17:08
17:08
2 км.
0 ч. 8 мин.
Проспект Славы
17:13
17:13
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
17:16
17:17
8 км.
0 ч. 16 мин.
Шушары
17:19
17:20
10 км.
0 ч. 19 мин.
Паровозный Музей
17:22
17:23
12 км.
0 ч. 22 мин.
Детскосельская
17:27
17:27
17 км.
0 ч. 27 мин.
Царское Село
17:30
17:31
19 км.
0 ч. 30 мин.
Павловск
17:35
17:36
22 км.
0 ч. 35 мин.
Антропшино
17:41
17:42
27 км.
0 ч. 41 мин.
Кобралово
17:47
17:47
33 км.
0 ч. 47 мин.
Семрино
17:53
17:54
38 км.
0 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 46км
17:56
17:57
65 км.
0 ч. 56 мин.
Сусанино
18:00
18:01
97 км.
1 ч. 0 мин.
Красница
18:05
18:05
101 км.
1 ч. 5 мин.
Михайловка
18:08
18:08
103 км.
1 ч. 8 мин.
Вырица
18:12
18:12
104 км.
1 ч. 12 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
18:16
18:16
105 км.
1 ч. 16 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
18:19
18:19
106 км.
1 ч. 19 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
18:21
18:22
107 км.
1 ч. 21 мин.
Поселок
18:26
108 км.
1 ч. 26 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Поселок Распечатать расписание поезда