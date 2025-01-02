Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6354 Поселок — Санкт-Петербург.
15:57
1 ч. 29 мин.
17:26
22
Маршрут следования поезда 6354 Поселок — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Поселок — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Поселок
15:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Платформа №3
Третья Платформа
16:01
16:02
1 км.
0 ч. 4 мин.
Платформа №2
Вторая Платформа
16:04
16:05
2 км.
0 ч. 7 мин.
Платформа №1
Первая Платформа
16:07
16:08
3 км.
0 ч. 10 мин.
Вырица
16:11
16:12
4 км.
0 ч. 14 мин.
Михайловка
16:15
16:15
5 км.
0 ч. 18 мин.
Красница
16:18
16:18
7 км.
0 ч. 21 мин.
Сусанино
16:22
16:22
11 км.
0 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 46км
16:26
16:26
43 км.
0 ч. 29 мин.
Семрино
16:28
16:29
70 км.
0 ч. 31 мин.
Кобралово
16:35
16:35
75 км.
0 ч. 38 мин.
Антропшино
16:41
16:41
81 км.
0 ч. 44 мин.
Павловск
16:47
16:48
86 км.
0 ч. 50 мин.
Царское Село
16:52
16:53
89 км.
0 ч. 55 мин.
Детскосельская
16:55
16:56
91 км.
0 ч. 58 мин.
Паровозный Музей
17:00
17:01
96 км.
1 ч. 3 мин.
Шушары
17:03
17:04
98 км.
1 ч. 6 мин.
Купчино
17:06
17:07
100 км.
1 ч. 9 мин.
Проспект Славы
17:10
17:10
102 км.
1 ч. 13 мин.
Воздухоплавательный Парк
17:15
17:15
106 км.
1 ч. 18 мин.
Боровая
17:18
17:20
107 км.
1 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
17:26
108 км.
1 ч. 29 мин.
