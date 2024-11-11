Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 636Н Томск — Белый Яр на карте со всеми остановками
Расписание поезда Томск — Белый Яр с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Томск 2
13:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Томск Северный
13:55
13:56
5 км.
0 ч. 10 мин.
Копылово
14:06
14:08
11 км.
0 ч. 21 мин.
Туган
14:30
14:31
29 км.
0 ч. 45 мин.
Остановочный пункт 126км
14:42
14:43
33 км.
0 ч. 57 мин.
Итатка
15:04
15:06
49 км.
1 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 166км
15:30
15:31
73 км.
1 ч. 45 мин.
Асино
15:48
16:13
86 км.
2 ч. 3 мин.
Куендат
16:30
16:32
99 км.
2 ч. 45 мин.
Сахалинка
16:52
16:54
117 км.
3 ч. 7 мин.
Балагачево
17:13
17:15
133 км.
3 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 254км
17:38
17:39
154 км.
3 ч. 53 мин.
Улу-Юл
17:55
17:57
168 км.
4 ч. 10 мин.
Сайга
18:39
18:41
209 км.
4 ч. 54 мин.
Санджик
19:13
19:15
240 км.
5 ч. 28 мин.
Белый Яр
19:35
256 км.
5 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всю дорогу предлагали чай и кофе, а также горячие завтраки, обеды и ужины. Раньше приходилось брать еду с собой, часто в жаркие дни она портилась. А сейчас можно заказать в ресторане по доступным ценам качественное питание. В вагоне регулярно проводилась влажная уборка. По составу проходил начальник поезда и спрашивал, нравятся ли нам условия поездки. На улице была температура выше 45 градусов, а в вагоне работал кондиционер, и было очень комфортно. За свою жизнь я очень часто ездила в поездах и хочу отметить, что уровень поездок изменился в лучшую сторону.
Раз в год обязательно езжу на поезде, то на отдых, то по своим делам, и в последние несколько лет сильно не на что жаловаться. Многие вагоны в поездах обновили, везде кондиционер, розетки на каждом шагу и вай-фай. В плацкартах, как и в купе тоже нормально. Туалет, правда, не всегда чистый попадался, но это уже мелочи жизни.
Кондиционер включали только ночью, температура 33 градуса в коридоре вагона. Окна в купе глухие, в коридоре отрывное только одно... очень жарко. Начальник поезда вместо принимаемых мер ходил извинялся. Уборка влажная не проводится. поручни все липкие, грязные, на полу грязь. Два раза появилась уборщица, повозила грязной тряпкой по вагону.
Я хочу поблагодарить проводника вагона за чудесную обстановку в нем, за сверкающие чистотой туалеты, пол, окна, шторы. За её манеру ласково, чутко и по-доброму относиться к пассажирам, за её умение найти нужные слова для каждого и за готовность выполнить любую просьбу пассажира.
В пути больше 2 дней. Жара. Духота. Нет кондиционеров. Вонючие туалеты. Сколько можно издеваться над людьми. Проводники предлагают тазик в туалете. Обливаются сами и предлагают пассажирам. Проехаться со своими детьми в таком вагоне и насладиться душиловкой и ароматами туалетов не желаю никому.