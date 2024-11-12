Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 6371 Ижевск — Кизнер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Кизнер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
08:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 31км
08:46
08:47
3 км.
0 ч. 3 мин.
Платформа 27км
08:52
08:52
6 км.
0 ч. 9 мин.
Лудзя
08:57
08:58
10 км.
0 ч. 14 мин.
Совхозный
09:01
09:02
11 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 17км
09:05
09:06
15 км.
0 ч. 22 мин.
Юски
09:12
09:13
19 км.
0 ч. 29 мин.
Разъезд 9км
09:16
09:17
22 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 4км
09:24
09:25
26 км.
0 ч. 41 мин.
Агрыз
09:31
09:33
29 км.
0 ч. 48 мин.
Казанская
1086 км
09:36
09:37
30 км.
0 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 1083км
09:41
09:42
31 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1079км
09:46
09:47
33 км.
1 ч. 3 мин.
Гожня
09:50
09:51
35 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 1072км
09:55
09:55
39 км.
1 ч. 12 мин.
Уром
10:01
10:02
43 км.
1 ч. 18 мин.
Карамбай
10:11
10:12
51 км.
1 ч. 28 мин.
Пычас
10:21
10:22
61 км.
1 ч. 38 мин.
Чумойтло
10:31
10:31
68 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 1035км
10:35
10:36
70 км.
1 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 1030км
10:41
10:41
74 км.
1 ч. 58 мин.
Можга
10:45
10:46
76 км.
2 ч. 2 мин.
Сюгаил
10:53
10:54
82 км.
2 ч. 10 мин.
Сардан
10:57
10:58
83 км.
2 ч. 14 мин.
Люга
11:05
11:06
90 км.
2 ч. 22 мин.
Мултан
11:13
11:14
97 км.
2 ч. 30 мин.
Саркуз
11:21
11:22
104 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 993км
11:26
11:27
106 км.
2 ч. 43 мин.
Ягул
11:34
11:35
113 км.
2 ч. 51 мин.
Кизнер
11:48
121 км.
3 ч. 5 мин.
