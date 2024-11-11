Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6373 Ижевск — Кизнер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6373 Ижевск — Кизнер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Кизнер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
19:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 31км
19:03
19:04
3 км.
0 ч. 3 мин.
Платформа 27км
19:09
19:10
6 км.
0 ч. 9 мин.
Лудзя
19:15
19:16
10 км.
0 ч. 15 мин.
Совхозный
19:19
19:20
11 км.
0 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 17км
19:23
19:24
15 км.
0 ч. 23 мин.
Юски
19:30
19:31
19 км.
0 ч. 30 мин.
Разъезд 9км
19:34
19:35
22 км.
0 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 4км
19:42
19:43
26 км.
0 ч. 42 мин.
Агрыз
19:49
19:51
29 км.
0 ч. 49 мин.
Казанская
1086 км
19:54
19:55
30 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 1083км
19:58
19:58
31 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1079км
20:02
20:03
33 км.
1 ч. 2 мин.
Гожня
20:06
20:06
35 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 1072км
20:10
20:11
39 км.
1 ч. 10 мин.
Уром
20:17
20:18
43 км.
1 ч. 17 мин.
Карамбай
20:27
20:28
51 км.
1 ч. 27 мин.
Пычас
20:38
20:39
61 км.
1 ч. 38 мин.
Чумойтло
20:46
20:47
68 км.
1 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 1035км
20:50
20:50
70 км.
1 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 1030км
20:55
20:56
74 км.
1 ч. 55 мин.
Можга
21:00
21:01
76 км.
2 ч. 0 мин.
Сюгаил
21:07
21:08
82 км.
2 ч. 7 мин.
Сардан
21:10
21:11
83 км.
2 ч. 10 мин.
Люга
21:20
21:21
90 км.
2 ч. 20 мин.
Мултан
21:28
21:28
97 км.
2 ч. 28 мин.
Саркуз
21:35
21:36
104 км.
2 ч. 35 мин.
Остановочный пункт 993км
21:40
21:40
106 км.
2 ч. 40 мин.
Ягул
21:48
21:48
113 км.
2 ч. 48 мин.
Кизнер
22:01
121 км.
3 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Кизнер Распечатать расписание поезда