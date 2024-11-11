Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6383 Казань — Йошкар-Ола.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:30
2 ч. 40 мин.
17:10
17
Маршрут следования поезда 6383 Казань — Йошкар-Ола на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Йошкар-Ола с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Юдино
14:47
14:48
13 км.
0 ч. 17 мин.
Васильево
15:00
15:01
25 км.
0 ч. 30 мин.
Зеленый Дол
15:10
15:10
34 км.
0 ч. 40 мин.
Гари
15:18
15:18
38 км.
0 ч. 48 мин.
Помары
15:29
15:30
50 км.
0 ч. 59 мин.
Яльчевский
15:36
15:37
56 км.
1 ч. 6 мин.
Илеть
15:47
15:47
66 км.
1 ч. 17 мин.
Платформа 43км
15:54
15:55
70 км.
1 ч. 24 мин.
Шелангер
16:05
16:05
78 км.
1 ч. 35 мин.
Суслонгер
16:17
16:18
87 км.
1 ч. 47 мин.
Кундыш
16:28
16:28
95 км.
1 ч. 58 мин.
Сурок
16:39
16:40
103 км.
2 ч. 9 мин.
Пемба
16:50
16:51
112 км.
2 ч. 20 мин.
Платформа 92км
16:54
16:55
114 км.
2 ч. 24 мин.
Куяр
16:59
16:59
116 км.
2 ч. 29 мин.
Йошкар-Ола
17:10
125 км.
2 ч. 40 мин.
