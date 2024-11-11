Маршрут следования и продажа билетов
21:00
6 ч. 50 мин.
03:50
6
Маршрут следования поезда 638Н Новосибирск — Томск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новосибирск — Томск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новосибирск
Главный
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Болотная
22:53
22:55
118 км.
1 ч. 53 мин.
Юрга 1
23:26
23:31
146 км.
2 ч. 26 мин.
Тайга
00:37
01:30
208 км.
3 ч. 37 мин.
Томск 1
03:18
03:35
267 км.
6 ч. 18 мин.
Томск 2
03:50
272 км.
6 ч. 50 мин.
